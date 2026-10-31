Hamilton-pole nel giorno di Antonelli 

Città del Messico. Lewis Hamilton ha regalato alla Ferrari la pole position del GP del Messico di F1. Con lui alle 21 (diretta Sky Sport) partirà in prima fila la Mercedes di George Russell. Entrambi i piloti che ancora possono negare il titolo a Kimi Antonelli partiranno dunque davanti all'italiano, che scatterà in seconda fila, dietro Charles Leclerc. Max Verstappen era giunto quarto in qualifica, ma ha perso una posizione per la penalità dopo l'incidente nella FP2 di venerdì con Lawson.

Secondo match point

La prima “finestra” si é chiusa senza portare ad Antonelli il meritato titolo mondiale, ma quello di Austin era poco più di uno spiraglio, tante le combinazioni a lui favorevoli che si sarebbero dovute allineare. A Città del Messico, anche grazie alla splendida vittoria ottenuta dal bolognese in Texas, il piatto della bilancia pende molto di più a suo favore. Il vantaggio del pilota Mercedes è di 123 punti sul compagno di squadra Russell a cinque gare dalla fine della stagione. L'inglese ed il suo connazionale Hamilton (-124) sono, come una settimana fa, gli ultimi irriducibili ancora in grado di insidiarlo. Ad Antonelli basterà il nono posto, o anche il decimo purché Russell non vinca; può anche non fare punti, purché né Russell né Hamilton vincano. Quest'ultimo ha cambiato il motore della sua SF-26, ma non é incappato in penalità perché si tratta di un propulsore già impiegato in passato.

La qualifica

Kimi, superata l'influenza, ha ottenuto il secondo tempo al termine delle terze libere, preceduto di appena un millesimo da Norris. È stata una sessione che ha reso ogni pronostico complicato perché in molti si sono alternati in vetta, con gomme medie fino a 10' dalla fine. A cominciare dallo stesso Antonelli, seguito dalle Ferrari di Hamilton e Leclerc e dalla W17 di Russell. Montate le soft, Antonelli ha ripreso il comando delle operazioni, superato solo dal guizzo del campione del mondo.

Le parole

«Ho fatto fatica con le gomme in Q3, il primo run è stato difficile», ha detto Antonelli a Sky Sport. «Quando la temperatura è andata giù ho fatto fatica con le gomme. Anche il giro non è stato granché, ho fatto qualche errore sia nel primo, sia nel secondo tentativo». Scatta in seconda fila: «Cercheremo di fare una buona partenza. Sarà importante per stare fuori dai casini in curva uno. Abbiamo salvato un set di gomme in più e cercheremo di sfruttarlo in partenza e poi da lì si vedrà. Cercheremo di fare del nostro meglio». Potrebbe basterà anche meno per regalare già oggi all’Italia un Mondiale atteso 73 anni.

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