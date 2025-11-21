VaiOnline
Gaza.
22 novembre 2025 alle 00:45

Hamas in fuga nei tunnel «Li scoveremo» 

Gaza. Da settimane asserragliati in un tunnel di Rafah, sotto l’area controllata dall’esercito israeliano nel sud della Striscia di Gaza, un gruppo di miliziani di Hamas ha tentato la fuga. Quindici sono emersi dal sottosuolo, ha riferito l’Idf: di questi, cinque si sono arresi, sono stati arrestati; altri sei sono invece stati individuati mentre «si stavano avvicinando alle truppe», e uccisi. Altri ancora sono riusciti a fuggire. Secondo stime israeliane, sono ancora tra i 100 e i 150 gli uomini di Hamas intrappolati nei sotterranei. Bloccati a est della linea gialla controllata dall’esercito, hanno tentato finora di uscire alla spicciolata e attaccare i militari, causando nelle scorse settimane la reazione di Israele e nuovi bombardamenti sulla Striscia. Pressioni da parte degli Stati Uniti per fornire loro un passaggio sicuro, all’estero o verso la parte di Gaza sotto il controllo di Hamas, in cambio del disarmo. Israele ha finora respinto l’ipotesi.

