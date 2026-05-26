Gustando Marceddì,  ecco il programma 

Torna martedì 2 giugno “Gustando Marceddì”, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dagli amanti delle specialità marinare e destinato anche quest’anno a richiamare persone da tutta la Sardegna. La manifestazione, giunta alla 18ª edizione, è promossa dalla Pro Loco di Terralba con il sostegno dell'amministrazione comunale e della Fondazione di Sardegna.

Nella suggestiva borgata marina di Marceddì, dalle 12 alle 15, il percorso degustativo offrirà un viaggio nei sapori del pescato locale: antipasti di cozze in zuppetta, fregola ai frutti di mare con due varianti, pasta pesto‑zucchine‑gamberi, riso venere alla marinara, polenta con polpo e cozze, calamari fritti, fritto misto di pesce di paranza. muggini arrosto e alla catalana. Il tutto accompagnati dai rinomati Bovale e Vermentino delle cantine del territorio. L’evento celebra la cultura gastronomica del terralbese, coinvolgendo pescatori, comitati e associazioni locali in un’esperienza che unisce gusto, tradizione e ospitalità. La giornata sarà arricchita anche dalle visite alla Torre spagnola, al Museo del Mare e alla chiesetta della Madonna di Bonaria (orari 11‑13 e 17‑20), mentre dalle 16 il lungomare ospiterà il concerto di Diana Puddu, vincitrice di The Voice Senior 4, che chiuderà la manifestazione tra musica e profumo di mare. Per informazioni si può chiamare al numero 3335939590. ( s. c. )

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