Guida senza patente e si schianta con uno scuolabus: 14 bimbi feriti 

MAZARA DEL VALLO. Era senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto il 51enne alla guida della Nissan Qashqai coinvolta ieri in un incidente stradale con uno scuolabus a Mazara del Vallo. Secondo i primi accertamenti, la vettura non avrebbe rispettato uno stop e avrebbe centrato con forza il mezzo pubblico, che poi si è capovolto: il bilancio parla di diciannove feriti, tra cui 14 bambini. Nessuno però è in pericolo di vita.

Nell’auto, tra l’altro, viaggiano sette persone, due in più di quelle consentite: oltre al 51enne, c’erano la moglie (che è pure incinta) e cinque bambini. Anche il conducente dell’auto è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale, mentre la moglie sta bene. Tra gli adulti che hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso ci sono anche due docenti del gruppo di allievi dell’istituto Santa Gemma-Boscarino-Pirandello. Sotto choc il dipendente comunale che guidava lo scuolabus: anche lui è stato portato in ospedale dove si è recato il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, insieme agli assistenti sociali del Comune.

I due scolari feriti più seriamente sono stati portati in elicottero all’ospedale dei bambini di Palermo: uno ha riportato una frattura al polso e l'altro un trauma addominale.

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