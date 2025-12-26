Grande festa per una nuova ultracentenaria 

Natale doppiamente festoso a Narbolia, dove alla vigilia si è celebrato un traguardo straordinario: Reparata Meloni ha spento 101 candeline, confermandosi una delle ultracentenarie più amate e vitali della comunità. Custode di memorie, tradizioni e racconti di un secolo di vita, continua a essere un punto di riferimento per tutti.

In mattinata la visita del sindaco Gian Giuseppe Vargiu che simbolicamente le ha affidato la fascia tricolore, e del parroco Antonello Angioni, arrivato per portare benedizione e auguri. Foto di rito, sorrisi e commozione hanno accompagnato un momento semplice ma ricco di significato. Reparata vive insieme alle sorelle Francesca e Maria, con cui ha condiviso una vita di lavoro e creatività. Ricamatrice abilissima, considerata tra le più talentuose della Sardegna, ha dedicato anni anche a un’attività nel settore della maglieria, costruendo con impegno e sacrificio la sua lunga storia. ( s.c. )

