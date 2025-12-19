Grande festa in musica stasera per i 10 anni del gruppo Saludos 

Grazia Deledda e le sue opere protagoniste dei dieci anni di attività del gruppo folk Saludos, con sede a pochi passi dal museo deleddiano. Le celebrazioni che ruotano attorno alla figura della donna tra danze, canti, tradizione in un’ottica innovativa, si terranno oggi alle 20.30 al teatro Eliseo. Tra gli ospiti della serata i Tazenda, il gruppo Cambales di Irgoli, l’associazione Ittiri Cannedu, Sotziu tenore nugoresu, Cristiano Porqueddu con le sue musiche, Marco Moledda e Armando Lodi come voci narranti, la cantina Eminas di Mamoiada. A condurre sarà Giuliano Marongiu. Le celebrazioni continueranno sulla stessa linea l’8 marzo all’auditorium Lilliu. (g. pit.)

