VaiOnline
Eliseo.
20 dicembre 2025 alle 00:27

Grande festa in musica stasera per i 10 anni del gruppo Saludos 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grazia Deledda e le sue opere protagoniste dei dieci anni di attività del gruppo folk Saludos, con sede a pochi passi dal museo deleddiano. Le celebrazioni che ruotano attorno alla figura della donna tra danze, canti, tradizione in un’ottica innovativa, si terranno oggi alle 20.30 al teatro Eliseo. Tra gli ospiti della serata i Tazenda, il gruppo Cambales di Irgoli, l’associazione Ittiri Cannedu, Sotziu tenore nugoresu, Cristiano Porqueddu con le sue musiche, Marco Moledda e Armando Lodi come voci narranti, la cantina Eminas di Mamoiada. A condurre sarà Giuliano Marongiu. Le celebrazioni continueranno sulla stessa linea l’8 marzo all’auditorium Lilliu. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme carceri

Uta contro l’arrivo dei mafiosi «Il nostro è un paese-paradiso»

Duemila nuovi residenti dal 2005 e una crescita costante Le voci della comunità: a rischio la nostra vita tranquilla 
Piera Serusi
Allarme carceri

Badu ’e Carros svuotato Gli altri istituti esplodono

Entro oggi via tutti i reclusi dal penitenziario nuorese  Ma FdI difende il piano: «Non creiamo paure infondate» 
Fabio Ledda
Allarme carceri

Da Cutolo a Turatello, i boss che segnarono la città

Dalla rivolta a Badu ‘e Carros all’uccisione di “Faccia d’angelo”. Il monito dei magistrati di allora 
Giuseppe Deiana
Dopo la sentenza della Consulta la protesta approda sui social

Flop delle Aree idonee, nuova mobilitazione: «Resta solo la Pratobello»

Sit-in sotto il Consiglio regionale organizzato dal movimento “Surra” 
Alessandra Ragas
I sintomi sono i soliti: mal di gola, raffreddore, febbre alta, brividi, dolori muscolari e problemi gastrointestinali

Sardegna a lettocon l’influenza: record di contagi

Prima fra le regioni italiane, picco atteso per la fine dell’anno 
Sara Marci
Strade

«Barriere fragili, così si rischia la vita»

Volo di sei metri al Rally Città di Cagliari: «Con un’auto normale sarei morto» 
Andrea Busia
La storia

«Un Natale speciale per ringraziare la mia comunità»

L’emozione di Guido Nossardi: «Così ricordo mia madre e mia sorella» 
Francesco Pintore
La manovra

Pensioni, la maggioranza va in tilt

Meloni convoca d’urgenza un vertice a Palazzo Chigi: «Basta giochini» 