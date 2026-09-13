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Meana Sardo.
14 settembre 2026 alle 00:47

Grande festa con il cardinale Bagnasco 

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Un paese intero in festa e una grande partecipazione popolare hanno accompagnato mercoledì le celebrazioni in onore di San Salvatore a Meana Sardo. Momento centrale la solenne messa pontificale celebrata dal cardinale Angelo Bagnasco, la cui presenza - spiega il parroco don Alessio Piras - è stata fortemente voluta dalla comunità per dare nuovo slancio al culto storicamente più importante e sentito a Meana. Molto significativo il rito sull’altare, celebrato davanti a centinaia di fedeli e numerosi sacerdoti con i segni della Diocesi di Oristano dati da monsignor Roberto Carboni, simbolo di accoglienza e comunione ecclesiale. «Tanti i messaggi inviati alla comunità dal cardinale nella sua omelia - dice don Alessio -: il ringraziamento ai sacerdoti per l’incessante lavoro, l’appello alle famiglie per offrire ai figli radici profonde, e l’invito a vivere l’eucaristia domenicale come autentico atto d’amore».

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