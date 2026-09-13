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14 settembre 2026 alle 00:47

Grande attesa per Inter,  Como e Roma 

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Milano. L’Inter volta pagina. Dopo una settimana intensa tra lo show della rimonta col Napoli e la sconfitta amara di Madrid, i nerazzurri tornano in campo a San Siro contro l’Udinese (20.30), prossima avversaria del Cagliari, per ritrovare la vittoria e continuare il cammino a punteggio pieno in campionato. «Ho visto una squadra amareggiata perché si è persa un’opportunità a Madrid, anche se abbiamo fatto una buona gara. Potevamo far meglio e dobbiamo migliorare», ammette mister Chivu. A San Siro torna a disposizione Dimarco ma bisognerà capire se verrà rischiato. Spence invece non è ancora pronto.

La Champions è già il passato anche per la Roma e nella testa c’è solo il campionato. Prima il Torino (oggi 18.30), sabato l’Inter e poi la sosta delle nazionali. Fare sei punti e consolidare la vetta è l’obiettivo (non dichiarato) dei giallorossi, reduci dalle fatiche di Istanbul dove si è concretizzato il primo pari della stagione. Ma a Gian Piero Gasperini non bisogna parlare di turn over o gerarchie. «Basta - dice – non è corretto nei confronti di giocatori che stanno dando il massimo». L’altro posticipo che si giocherà oggi Como-Parma, sempre alle 18.30.

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