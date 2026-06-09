Gonnosfanadiga va avanti con Floris 

«Grazie a tutti per la fiducia». Con queste parole Andrea Floris ha celebrato la riconferma a sindaco di Gonnosfanadiga. Ieri sera, dopo lo spoglio, il paese ha infatti rinnovato la fiducia per il sindaco uscente, riconfermato alla guida del Comune con 1.844 voti pari al 58,3 per cento delle preferenze.

La sfidante Simonetta Zurru, candidata della lista “Gonnos Noi per Voi”, si è fermata a 1.320 voti, pari al 41,7 per cento, e guiderà l’opposizione nel prossimo Consiglio comunale.

Ai seggi

Alle urne è andato il 58,6 per cento degli aventi diritto, un dato in crescita rispetto alla precedente consultazione amministrativa, quando l’affluenza si era fermata al 56,11 per cento. Lo scrutinio delle otto sezioni elettorali del paese ha così visto la vittoria della lista “Gonnos in su Coru 2.0”.

Floris viene riconfermato sindaco, e prosegue un percorso amministrativo iniziato nel 2020. Una campagna elettorale intensa quella affrontata dalle due liste, che ha visto confrontarsi due proposte differenti per il futuro del centro del Medio Campidano: da una parte l’esperienza della squadra uscente, dall’altra il progetto alternativo guidato da Simonetta Zurru.

La soddisfazione

Poche ore dopo l’esito delle urne, il sindaco riconfermato ha voluto ringraziare pubblicamente la popolazione attraverso un videomessaggio pubblico, semplice, ma sentito, rivolto a tutti i cittadini, agli elettori e ai componenti della lista che lo ha sostenuto.

Floris ha espresso gratitudine per la fiducia accordata e ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare nell’interesse dell’intera comunità, al di là delle appartenenze politiche.

Il futuro

Il nuovo Consiglio comunale vedrà quindi la maggioranza guidata da Floris impegnata ovviamente a portare avanti i progetti avviati negli ultimi anni, mentre Simonetta Zurru e i consiglieri della lista “Gonnos Noi per Voi” siederanno tra i banchi della minoranza, con il compito di rappresentare quella parte di elettorato che ha scelto il cambiamento.

Archiviata la competizione elettorale, per Gonnosfanadiga si apre ora una nuova fase amministrativa.

Priorità

Tra le sfide dei prossimi cinque anni ci saranno il completamento delle opere pubbliche programmate, il rafforzamento dei servizi ai cittadini e la valorizzazione delle opportunità di sviluppo del territorio.

Il verdetto delle urne è comunque chiaro: la maggioranza dei gonnesi ha scelto di affidarsi ancora ad Andrea Floris, premiando il lavoro svolto durante il primo mandato e consegnandogli la responsabilità di guidare il paese per altri cinque anni.

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