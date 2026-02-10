VaiOnline
L’incontro.
11 febbraio 2026 alle 00:40

Gli studenti a lezione da Luna Rossa 

Una giornata con Luna Rossa, per conoscere la base operativa e la preparazione del team italiano per l’America’s Cup. È quanto hanno vissuto lunedì 100 studenti dell’Università di Cagliari iscritti al secondo anno dei corsi di laurea magistrale delle aree di Ingegneria (Meccanica, Civile, Elettrica ed Elettronica), Computer Engineering, Cybersecurity and Artificial Intelligence, Informatica e Data Science, Business Analytics e Innovazione.

Ospiti al Molo Ichnusa, gli studenti hanno avuto un confronto diretto con ingegneri, progettisti e tecnici di Luna Rossa, che hanno spiegato i metodi di lavoro e l’approccio tecnico-scientifico richiesti per affrontare l’evento.

A promuovere l’incontro il rettore dell’ateneo cagliaritano, Francesco Mola. «È il modo migliore per mostrare ai nostri studenti gli ulteriori sbocchi del loro percorso universitario», ha detto. «L’intenzione è inoltre portare Luna Rossa in ateneo, per avviare un’attività di scouting e supportarci nella progettazione di specifici percorsi formativi».

Forte soddisfazione da parte degli studenti, che hanno chiuso la giornata con una lunga sessione di domande. «Il loro entusiasmo e curiosità ci fanno molto piacere e confermano i punti di contatto tra il nostro mondo e quello accademico, con possibili future interazioni professionali», ha aggiunto il Chief Designer di Luna Rossa, Horacio Carabelli.

