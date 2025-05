Angeli con il camice bianco. Sempre in prima linea negli ospedali, nelle strutture di assistenza e anche nelle case dei malati, gli infermieri sono pilastri del mondo della sanità. Lunedì si celebra la Giornata internazionale dell’infermiere e anche in città l’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Oristano ha organizzato l’evento “L’infermiere si racconta”. Sarà un importante momento di condivisione tra gli attori del sistema salute e i cittadini, in particolare saranno presenti anche alcuni studenti degli istituti comprensivi 3 e 4.

Il convegno si terrà nella sala conferenze dell’Hospitalis Sancti Anctoni, i lavori inizieranno alle 9 e saranno aperti da Caterina Vallese, vicepresidente dell’Opi, poi ci sarà l’intervento del presidente Raffaele Secci con la relazione “Voci di cura, gli infermieri si raccontano”. La mattinata proseguirà con gli interventi di Roberta Atzas e Erica Pau, componenti dell’Albo dell’Opi, che si soffermeranno sulle sfide per il futuro. Infine la presentazione dei nuovi iscritti all’Ordine.

