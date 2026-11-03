«Gli impianti fotovoltaici sono davvero in funzione?» 

Subito una verifica sugli impianti fotovoltaici installati nel territorio di Tempio per accertare se sono in funzione, con quale apporto alla rete elettrica nazionale e con quali modalità operative. È la richiesta rivolta dal consigliere di opposizione (ex sindaco di Tempio ed ex assessore regionale) Andrea Biancareddu alla prima cittadina Gianna Masu. Una iniziativa formale che lo stesso Biancareddu spiega: «Ho avuto da fonti tecniche qualificate questo input. È importante sapere se è vero che impianti fotovoltaici realizzati nel nostro territorio, con un pesante impatto in termini di consumo del suolo, siano stati installati e non siano mai entrati in funzione. Se così fosse, sarebbe un fatto gravissimo. Tempio ha sacrificato aree di grandissimo pregio ambientale per l’installazione dei pannelli e delle opere connesse, sarebbe una beffa scoprire che a fronte di questa imposizione gli impianti non stanno conferendo energia elettrica. La ragione per la quale è stato fatto questo sacrificio è la produzione delle rinnovabili. Tra l’altro Tempio non ha avuto alcun beneficio da questi maxi impianti, sotto nessun profilo». La sindaca Gianna Masu ha garantito che, per quanto di competenza del Comune, le verifiche saranno effettuate. Nel territorio della cittadina gallurese gli impianti fotovoltaici sono concentrati nell’area industriale e in prossimità del Sic del Limbara.

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