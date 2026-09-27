Gli auguri della comunità al genio della matematica 

Pluricampione ai Giochi scolastici regionali e nazionali, spazia dalla matematica al latino, dalla fisica alla cybersicurezza. Il quartese Daniele Puddu è stato ricevuto dal sindaco Graziano Milia, che si è voluto complimentare personalmente per i risultati straordinari.Il primo exploit nell’anno scolastico 2023-’24: primo posto regionale e finale nazionale ai Giochi matematici Bocconi. L’anno dopo, secondo posto in Sardegna nella stessa disciplina e primo alle Olimpiadi di informatica.Poi il 2025-’26 da incorniciare: secondo posto al Certamen Karalitanum, gara di letteratura latina; primo posto regionale e finale nazionale alle Olimpiadi di fisica; terzo posto regionale e convocazione nella squadra nazionale al Campionato di sicurezza informatica per licei e università; terzo posto regionale e medaglia di bronzo alla finale nazionale delle Olimpiadi di cybersicurezza. Ottimi risultati anche alle Olimpiadi nazionali e regionali della matematica. Il ragazzo, ora proseguirà gli studi all’Università Sant’Anna di Pisa, che lo ha selezionato tra le sue fila.Il sindaco Milia lo ha incontrato all’Ex Convento dei Cappuccini. «Risultati straordinari che hanno evidenziato le qualità di questo giovane quartese, la voglia di imparare, oltre che di mettersi in gioco», ha detto Milia. Oltre a complimenti e auguri, il sindaco ha donato al ragazzo anche la spilletta dei Quattro Mori contornata di verde. ( f.l. )

RIPRODUZIONE RISERVATA