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Guspini.
16 giugno 2026 alle 00:40

Giulia e il suo violino: «Do voce alle emozioni» 

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Dodici anni, una grande passione per la musica e un talento coltivato con dedizione quotidiana. Giulia Manca, 12 anni, alunna della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Fermi-Da Vinci” di Guspini, ha conquistato il primo premio assoluto, per la classe di violino, al Concorso nazionale di Musica “Gian Piero Cartocci”, svoltosi a Iglesias. Una manifestazione che ha visto coinvolti 1.300 studenti provenienti da 30 scuole della Sardegna, eseguendo come solista al violino la celebre “Danza Ungherese n. 5” di Johannes Brahms. Un risultato straordinario che premia il talento, ma soprattutto l’impegno, la costanza e i sacrifici affrontati giorno dopo giorno. «Questo concorso», dice, «mi ha dato modo di esprimere le mie emozioni. Il mio sogno? Frequentare il Conservatorio».

«Un successo che non arriva per caso», dice il padre Manuel. «Giulia studia musica da appena due anni all’interno del corso musicale della scuola media, ma fin dai primi approcci allo strumento ha dimostrato una naturale predisposizione». Un traguardo importante anche per l’Istituto Comprensivo di Guspini. «Una grande soddisfazione», dice la dirigente Annalisa Piccioni. «L’impegno dimostrato e i risultati raggiunti da tutti gli studenti e docenti del corso musicale, sono motivo di soddisfazione per l’intera comunità scolastica».

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