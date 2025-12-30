VaiOnline
Ciclocross.
31 dicembre 2025 alle 00:37

Giua primo anche nel parco di Uri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Micheale Giua, M1 olbiese. inaugura con una vittoria la maglia di campione sardo di ciclocross vincendo sui 60’ il 1° Trofeo Parco di Sant’Antonio Uri.

Ordini d’arrivo. 60’ : 1. Michael Giua (M1, Olbia Cycling), 2. Alessio Fois (Elmt, Arkitano), 3. Mattia Solferino (Un, Dueppi), 4. Fabrizio Dessì (M2, Ossidiana Bike), 5. Salvatore Palmas (M2, Ciclobottega), 6. Riccardo Valente (Elmt, Arbore Bike), 7. Francesco Landolfi (Un, Cycling Cafè), . 8 Luca Tilloca (M2, Dueppi), 9. Davide Sini (M3, Acido Lattico), 10. Giovanni Piredda (M3, Alghero Bike). 40 minuti : 1. Alessandro Santoru (Ju, Dueppi), 2. Sandro Marras (M5, Alghero Bike), 3. Cristian melis (M4, Donori Bt), 4. Alessandro Saddi (M5, Aquascan Bike), 5. Mauro Valente (M7, Arborea Bike); 9. Stefano Pani (M6, Sardinia Bike School); 11. Martina Becciu (Dj, Dueppi); 17. Piero Spada (M8, Pool Bike Serramanna); 22. Beatrice Mistretta (W7, Bottecchia); 23. Salvatore D’Urso (M9, Sc Cagliari); 24. Cinzia Piras (W4, Donori Bt); 26. Samuela Cappon (W3, Mtb Monastir). 30’. Allievi 2° anno : 1. Marco Piga (Fabio Aru Academy), 2. Diego Mesina (Fausto Coppi ‘72). Allievi 1° : 1. Gabriele Scano (Ossidiana), 2. Gicaomo I. Pistis (Sestu Bike). Esordienti 2° : 1. Federico Serra (Crazy Whels), 2. Davide Donapai (Dueppi), 3. Giuseppe Lai (Alghero B.). Allieve 2° : 1. Giulia Delogu (Alghero B.), 2. Gaia Caria (Arkitano). Esordienti d. 2° : Eleonora Pitzalis (Nurri-Orroli).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Capodanno

Cagliari, il centro della città diventa un grande palco

Giusy Ferreri in piazza Yenne, feste alla Fiera e al Bastione Viabilità, divieti per le auto: largo Carlo Felice off limits 
Mauro Madeddu
Ieri vertice di maggioranza fiume a Villa Devoto. Marcias e Serusi verso la riconferma all’Arnas Brotzu e all’Areus

Manager delle Asl,  oggi le dodici nomine Ma è scontro Todde-Pd

Il parere legale chiesto dalla presidente: i vecchi dg non possono essere reintegrati 
Roberto Murgia
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Sanità

Medici in trincea: «Cure garantite»

I primari del Brotzu assicurano la piena funzionalità di tutti i servizi ospedalieri 
Cristina Cossu
A Bitti, Orune e Buddusò tirano un sospiro di sollievo

Dal Consiglio di Stato stop al parco eolico con pale da 150 metri

La Quarta sezione rigetta il ricorso «Il progetto disturba Sos Enattos» 
Lorenzo Piras
L’assalto

Pratobello contro l’eolico diventa un film

«La nostra lotta continua, questo lavoro serve a scuotere le coscienze» 
Gianfranco Locci
Il caso

Violenza sessuale, indagato Signorini

Per il conduttore anche l’ipotesi di estorsione dopo la denuncia dell’ex Gf Medugno 
Il conflitto

«Raid su Putin, nessuna prova su di noi»

Kiev nega di aver condotto l’attacco coi droni sulla residenza presidenziale 