Giua primo anche nel parco di Uri 

Micheale Giua, M1 olbiese. inaugura con una vittoria la maglia di campione sardo di ciclocross vincendo sui 60’ il 1° Trofeo Parco di Sant’Antonio Uri.
Ordini d’arrivo. 60’ : 1. Michael Giua (M1, Olbia Cycling), 2. Alessio Fois (Elmt, Arkitano), 3. Mattia Solferino (Un, Dueppi), 4. Fabrizio Dessì (M2, Ossidiana Bike), 5. Salvatore Palmas (M2, Ciclobottega), 6. Riccardo Valente (Elmt, Arbore Bike), 7. Francesco Landolfi (Un, Cycling Cafè), . 8 Luca Tilloca (M2, Dueppi), 9. Davide Sini (M3, Acido Lattico), 10. Giovanni Piredda (M3, Alghero Bike). 40 minuti : 1. Alessandro Santoru (Ju, Dueppi), 2. Sandro Marras (M5, Alghero Bike), 3. Cristian melis (M4, Donori Bt), 4. Alessandro Saddi (M5, Aquascan Bike), 5. Mauro Valente (M7, Arborea Bike); 9. Stefano Pani (M6, Sardinia Bike School); 11. Martina Becciu (Dj, Dueppi); 17. Piero Spada (M8, Pool Bike Serramanna); 22. Beatrice Mistretta (W7, Bottecchia); 23. Salvatore D’Urso (M9, Sc Cagliari); 24. Cinzia Piras (W4, Donori Bt); 26. Samuela Cappon (W3, Mtb Monastir). 30’. Allievi 2° anno : 1. Marco Piga (Fabio Aru Academy), 2. Diego Mesina (Fausto Coppi ‘72). Allievi 1° : 1. Gabriele Scano (Ossidiana), 2. Gicaomo I. Pistis (Sestu Bike). Esordienti 2° : 1. Federico Serra (Crazy Whels), 2. Davide Donapai (Dueppi), 3. Giuseppe Lai (Alghero B.). Allieve 2° : 1. Giulia Delogu (Alghero B.), 2. Gaia Caria (Arkitano). Esordienti d. 2° : Eleonora Pitzalis (Nurri-Orroli).
RIPRODUZIONE RISERVATA