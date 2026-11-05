SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il report
06 novembre 2026 alle 00:26

Giovani in difficoltà in un’Isola anziana e sempre più vuota 

Esperti a confronto per conoscere «il disagio delle nuove generazioni» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«I giovani che protestano oggi sono quei bambini che non hanno ancora avuto la possibilità di contare». La riflessione di Caterina Satta, sociologa e docente dell’Università di Cagliari, offre una lettura nuova delle difficoltà delle nuove generazioni: per comprendere il disagio dei ragazzi di oggi bisogna guardare anche all'infanzia e alle opportunità di partecipazione negate.

È uno degli spunti emersi ieri alla Mediateca del Mediterraneo, durante la presentazione del Rapporto Giovani 2026 dell’Istituto Toniolo dell’Università Cattolica. Al centro del confronto, promosso da Legacoop Sociali e Legacoop Generazioni, la condizione di una generazione di cui si parla molto, ma che continua a sentirsi poco ascoltata e che vive nella difficoltà.

Emorragia di abitanti

Nei numeri, un’Isola che invecchia e perde abitanti. Nel 2025, un milione e mezzo di residenti, il 5,3% in meno rispetto a dieci anni prima. Gli under 15 sono il 10,3% della popolazione, mentre gli ultrasessantacinquenni il 27,4%. Un giovane su cinque tra i 18 e i 29 anni non studia, non lavora e non si forma. Dietro queste cifre, paesi sempre più vuoti, opportunità diseguali e fatica a immaginare un futuro.

Le cause

Il confronto sposta l’attenzione sulle cause. Elena Marta, docente dell’Università Cattolica e componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, invita a superare l’immagine di una generazione disinteressata. «I giovani vogliono partecipare, ma percepiscono di contare poco». Dalla ricerca emerge il desiderio di esperienze, ruoli e responsabilità. «Contare significa sentire che il proprio contributo ha un senso».

Il problema comincia molto prima dell’ingresso nel mondo del lavoro. «Se a otto anni nessuno ti chiede nulla – prosegue Satta – a 20 avrai sfiducia». Nei piccoli centri diminuiscono i coetanei, gli spazi di aggregazione e i servizi, mentre bambini e adolescenti restano esclusi dalle decisioni che li riguardano. Da qui la proposta di coinvolgerli nella vita delle comunità, costruendo relazioni tra scuola, famiglia e Terzo settore. Valentina Cuzzocrea, sociologa e docente di sociologia dell'ateneo cagliaritano, cita le recenti mobilitazioni e le difficoltà formative, di mobilità e di salute mentale. «Guardandole, possiamo capire dove sta andando la società», osserva, invitando a riconoscere le nuove sensibilità che si affiancano alle tradizionali rivendicazioni.

Come trasformare le analisi in azioni? Andare oltre gli incentivi, propone Andrea Pianu, responsabile di Legacoop sociali Sardegna, e collegare lavoro, diritto alla casa e autonomia, come sostiene Michele Schirru, coordinatore nazionale di Generazioni legacoop.

Le istituzioni

Le risposte delle istituzioni regionali presenti si concentrano sull’accompagnamento dei giovani nelle diverse fasi della vita: dal Piano regionale dei servizi alla persona 2026-2028 e dai programmi come Pippi e “Prendere il volo” all’ascolto attivo di richieste e bisogni, come l’assessora al Lavoro Desiré Manca. Il direttore generale Luca Mereu ricorda NewGens, piano dell’Aspal da 80 milioni di euro per competenze e inserimento lavorativo, mentre la presidente dell’Anci Daniela Falconi rimarca le specificità dei piccoli comuni.

Il Rapporto lascia una domanda aperta: a che servono nuove misure se chi dovrebbe beneficiarne continua a non contare nelle decisioni? La Sardegna rischia di perdere non soltanto i suoi giovani ma anche la loro fiducia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Il ciclone investe Gallura e Baronia

l Busia, Ungredda
Il rischio è che l’Agenzia dell’Onu «cancelli il valore universale riconosciuto alla nostra storia»

Comitati dell’Isola in rivolta: «Basta, il limite è superato»

Allarme di Giuseppa Tanda, referente dell’Unesco in Sardegna: «Grosso errore, la Regione fermi tutti i progetti in autotutela» 
Al. Car.
Stati Uniti

Trump attacca: «Elezioni truccate»

Repubblicani in crisi: Vance si smarca e il presidente blinda Hegseth 
Il terrore

Caos nei cieli d’Europa, allarmi bomba sui voli

Almeno venti gli aerei di linea interessati, sette in partenza o arrivo in Italia 
Tragedia a Decimomannu

«È colpa mia, Mauri svegliati»

Il dolore lacerante dell’amica che aspettava il 19enne travolto sulla 130 
Sara Saiu Federica Lai
Regione

Commissioni, il centrodestra si divide

Cera (FdI) perde la vicepresidenza dell’Agricoltura e passa al gruppo Misto 
Roberto Murgia