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Settimo San Pietro.
30 maggio 2026 alle 00:23

Giovane atleta vince i 100 metri 

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Carol Maria Stella Porceddu, atleta-studentessa di Settimo San Pietro iscritta all’Ipsar Gramsci di Monserrato, ha vinto la finale dei 100 metri ai Giochi della Gioventù paralimpici di Roma. Al termine della gara è stata premiata dal ministro per lo Sport Andrea Abodi ricevendo gli applausi e le congratulazioni dei presenti. Con Porceddu c’erano altri studenti-atleti del paese che si sono cimentati con buoni risultati in altre discipline: Nicola Mereu (1000 metri), Anna Cocco (80 metri), Giulia Falchi (salto in lungo) e Davide Deiana (sesto nella finale dei 110 metri ostacoli). (ant.ser.)

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