Giochi della Gioventù, studenti Iti protagonisti 

Un ritorno in vasca in grande stile, capace di trasformare l’emozione dell’esordio in un risultato da incorniciare. Dopo parecchi anni di assenza dai Nuovi Giochi della gioventù, l’Iti di Tortolì riprende il suo posto nel panorama regionale, conquistando un secondo posto nella specialità stile libero e un terzo posto nel dorso alle finali regionali di nuoto. Protagonisti dell’impresa sono gli alunni Filippo Marcia (terza A liceo scientifico, secondo posto nello stile libero), Giulia Loi (terza B Scientifico, terzo posto nello stile dorso) e Arianna Piroddi (seconda B Scientifico, stile libero), che nella piscina di Oristano hanno dato prova di grinta, tecnica e spirito di sacrificio. Gli atleti hanno fermato il cronometro su tempi di rilievo. Il successo non è frutto del caso, ma di un percorso di rinascita sportiva voluto dalla scuola. A guidare i ragazzi è stato Giovanni Collaro, insegnante di Scienze motorie, che ha ricoperto il ruolo di mentore e accompagnatore, curando la preparazione e la gestione della gara. «Vedere l’Iti di nuovo presente a una finale regionale è già una vittoria», hanno commentato dall’Istituto. «Ottenere un secondo posto dopo così tanto tempo è la conferma che il talento dei nostri studenti, se supportato con dedizione, può competere ai massimi livelli». (ro. se.)

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