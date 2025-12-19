VaiOnline
Gli avversari.
20 dicembre 2025

Gilardino: «Pisa, cambiamo rotta» 

«La partita col Cagliari è fondamentale. E prima di pensare al risultato dobbiamo riuscire a mettere in campo una buona prestazione, lavorando di più e togliendo qualcosa di ognuno di noi a livello personale per donarlo al gruppo». Così il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, carica la squadra prima della partenza per la Sardegna, dove i nerazzurri sono attesi da una sfida quasi decisiva nella corsa salvezza.

«Abbiamo già dimostrato di saper reagire», ricorda l’allenatore, «e inviterei anche tutti a vedere i ragazzi come si allenano perché nessuno può mettere in discussione il loro impegno. Sappiamo di aver fatto degli errori all'interno delle due sconfitte e delle due partite importanti, ma sappiamo anche che c'è possibilità di reazione e di miglioramento. Con grande fiducia affronteremo la partita di Cagliari». Quindi nessuno nello spogliatoio toscano ha gettato la spugna, però, sottolinea il mister nerazzurro «dobbiamo cambiare rotta, alzare il livello mentale all'interno di alcuni dettagli ma sapiamo che possiamo farlo. Con il Parma abbiamo regalato un tempo, mentre a Lecce è stata l'unica vera partita che abbiamo sbagliato in tutta la stagione».

A Cagliari ci sarà un Pisa molto condizionato dalle assenze: «Saremo senza Nzola, Cuadrado, Akinsanmiro e Stengs, ma io devo concentrarmi su chi ho a disposizione e non su chi non c'è: ho giocatori come Lorran e Tramoni che possono essere ottimi interpreti». In panchina scalpita anche il giovanissimo Buffon, figlio del capo delegazione azzurra: «Luis Thomas sta bruciando un po' le tappe, ha prospettiva e qualità fisica, non è ancora definito come uomo e ha margini di miglioramento. Ha una grande voglia di migliorarsi e per un giovane come lui che si ferma a lavorare è un ulteriore passo avanti».

