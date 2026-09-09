Giara, postazioni antincendio scoperte 

Restano scoperte le postazioni delle vedette antincendio sulla Giara e il Comune di Gesturi chiede garanzie a Forestas. Le segnalazioni riguardano le giornate del 27 e 28 agosto, quando la postazione di Pranu ‘e Mendula è rimasta.

«In un territorio esposto al pericolo di incendi e area protetta, è impensabile assistere a disservizi che mettono a rischio cittadini, habitat e attività agricole», denuncia il sindaco di Gesturi, Emilio Serra. Contesta il servizio attivo solo nelle ore diurne: «Attendiamo una risposta concreta dall’Agenzia, altrimenti la compagnia barracellare coprirà i turni in vedetta: non possiamo permettere che il territorio non sia presidiato».

In Municipio dicono che il disservizio sarebbe dovuto alla carenza d’organico che impedisce le sostituzioni per le assenze improvvise: una criticità strutturale che minaccia un patrimonio ambientale importante, condiviso con Genoni , Setzu e Tuili .

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