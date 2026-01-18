VaiOnline
Busachi.
18 gennaio 2026 alle 01:11

Ghisu: «La strada dismessa diventi arteria provinciale» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Era già nell’agenda della Provincia intervenire nella strada dismessa che si trova tra la provinciale 23 (Ghilarza–Fordongianus) e la statale 388 all’altezza del viadotto che porta alla diga Pranantoni. Il sindaco di Busachi Giovanni Orrù, nei giorni scorsi, ha inoltrato al presidente della Provincia Paolo Pireddu la richiesta per la sua provincializzazione: intervenendo infatti si risparmierebbe 9 chilometri tra i centri del Montiferru e il Barigadu-Mandolisai.

La Provincia, quando era sotto la guida del commissario straordinario Battista Ghisu, aveva già stanziato 200 mila euro per progettare gli interventi sulla bretella. E insieme a questa progettazione c’era anche quella per la strada Provinciale 17 (Milis–Paulilatino) e il collegamento Magomadas – Santa Maria del Mare. D’accordo sulla necessità di intervenire anche l’ex commissario della Provincia, Battista Ghisu: «La Provincia ha il dovere di prendere in carico la bretella una volta completato il progetto e ottenuto il finanziamento. Si tratta di una strada costruita molti anni fa dalla Comunità montana, che aveva visto giusto per collegare una provinciale con una statale. Questo tratto di strada è utilissimo perché consente di collegare il Barigadu verso l'Alto Oristanese e la 131. Io ho messo le basi per questa operazione finanziando il progetto e auspico che i nuovi amministratori capiscano l'importanza dell'opera». ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il trionfo.

Cagliari, è una gioia infinita

Battuta la Juventus con un gran gol di Mazzitelli al 65’: esplode la Domus 
l Nello sport
Delitto a Carbonia

Lo accoltellano alla gola e bruciano il cadavere: orrore nel parco Rosmarino

Giovanni Musu aveva 53 anni: il corpo trovato davanti a una telecamera comunale (spenta) 
Stefania Piredda
La presidente Todde, i Cinquestelle e il Pd proseguono le interlocuzioni per gli incarichi ancora da assegnare

Nomine, caos infinito: dai direttori licenziati anche un ricorso al Tar

Sensi (ex Asl Sassari) ha già vinto, gli altri contro gli atti di fine anno 
Cristina Cossu
Meteo

Pioggia, vento, mareggiate La Sardegna aspetta l’arrivo della burrasca

Scatta l’allerta per il maltempo Attese onde alte oltre i sei metri 
Roberto Carta
L’intervista

«L’Arst non sarà solo un’azienda di trasporto»

I piani dell’amministratore unico: facciamo la rete ciclabile e pensiamo alla gestione dei parcheggi 
Alessandra Carta
L’intervista

«Federalismo fiscale e riforme vere per l’Isola»

Su energia e trasporti «la Regione non ha i poteri per decidere, serve un nuovo Statuto, non leggi farsa» 
Giuseppe Deiana
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
L’Intervista

«Le nuove tecnologie, sfida da accogliere per la Chiesa di oggi»

«Mi hanno colpito l’amore e il calore dell’Isola» L’allarme sull’abbandono scolastico in Gallura  
Caterina De Roberto
La storia

«Il kitesurf? Ho sbagliato io»

Alberto Russo: l’avevo montato male, sono vivo per miracolo 
Paolo Carta
Ambiente

Primavera in anticipo: rinasce Punta Molentis

«Una ferita che resta aperta, d’estate intensificheremo i controlli» 
Francesco Pintore