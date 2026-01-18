Ghisu: «La strada dismessa diventi arteria provinciale» 

Era già nell’agenda della Provincia intervenire nella strada dismessa che si trova tra la provinciale 23 (Ghilarza–Fordongianus) e la statale 388 all’altezza del viadotto che porta alla diga Pranantoni. Il sindaco di Busachi Giovanni Orrù, nei giorni scorsi, ha inoltrato al presidente della Provincia Paolo Pireddu la richiesta per la sua provincializzazione: intervenendo infatti si risparmierebbe 9 chilometri tra i centri del Montiferru e il Barigadu-Mandolisai.

La Provincia, quando era sotto la guida del commissario straordinario Battista Ghisu, aveva già stanziato 200 mila euro per progettare gli interventi sulla bretella. E insieme a questa progettazione c’era anche quella per la strada Provinciale 17 (Milis–Paulilatino) e il collegamento Magomadas – Santa Maria del Mare. D’accordo sulla necessità di intervenire anche l’ex commissario della Provincia, Battista Ghisu: «La Provincia ha il dovere di prendere in carico la bretella una volta completato il progetto e ottenuto il finanziamento. Si tratta di una strada costruita molti anni fa dalla Comunità montana, che aveva visto giusto per collegare una provinciale con una statale. Questo tratto di strada è utilissimo perché consente di collegare il Barigadu verso l'Alto Oristanese e la 131. Io ho messo le basi per questa operazione finanziando il progetto e auspico che i nuovi amministratori capiscano l'importanza dell'opera». ( a. o. )

