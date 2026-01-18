Ghilleri: «Troppi disagi sulla Sp2” 

Il Comune di Nuxis pone nuovamente l'attenzione sulla strada Pedemontana Sp2. Con una lettera indirizzata alla Prefettura di Cagliari, all'assessorato alla Viabilità della Regione e alla Città Metropolitana di Cagliari, il sindaco Romeo Ghilleri evidenzia lo stato della strada percorsa ogni giorno da tanti cittadini del Basso Sulcis.

Da anni sono state segnalate gravi criticità a causa delle pessime condizioni della Sp2 tra Siliqua e Uta, arteria vitale per migliaia di cittadini e imprese del Basso Sulcis, che già devono percorrere ventidue chilometro di curve della statale 293 - si legge nella lettera - buche, frane, segnaletica assente e manto stradale pericoloso rendono ogni giorno questa strada una trappola. Nei recenti cedimenti, è chiaro che servono interventi strutturali urgenti, non più soluzioni tampone. La sicurezza dei cittadini e lo sviluppo del nostro territorio passano anche da infrastrutture sicure e funzionali», sottolinea. Negli anni ci sono stati diversi incidenti stradali e la speranza è che si trovi un rimedio prima che le criticità si tramutino in motivo di disgrazie o comunque gravi disagi.

«La Provinciale 2 non è solo una strada: è una via di accesso al lavoro, alla sanità, al turismo e alla dignità di un'intera area geografica. Chiedo agli enti competenti un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza. La sicurezza e il futuro del nostro territorio non possono più aspettare», conclude Ghilleri.

