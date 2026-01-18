VaiOnline
Nuxis
18 gennaio 2026 alle 01:11

Ghilleri: «Troppi disagi sulla Sp2” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune di Nuxis pone nuovamente l'attenzione sulla strada Pedemontana Sp2. Con una lettera indirizzata alla Prefettura di Cagliari, all'assessorato alla Viabilità della Regione e alla Città Metropolitana di Cagliari, il sindaco Romeo Ghilleri evidenzia lo stato della strada percorsa ogni giorno da tanti cittadini del Basso Sulcis.

Da anni sono state segnalate gravi criticità a causa delle pessime condizioni della Sp2 tra Siliqua e Uta, arteria vitale per migliaia di cittadini e imprese del Basso Sulcis, che già devono percorrere ventidue chilometro di curve della statale 293 - si legge nella lettera - buche, frane, segnaletica assente e manto stradale pericoloso rendono ogni giorno questa strada una trappola. Nei recenti cedimenti, è chiaro che servono interventi strutturali urgenti, non più soluzioni tampone. La sicurezza dei cittadini e lo sviluppo del nostro territorio passano anche da infrastrutture sicure e funzionali», sottolinea. Negli anni ci sono stati diversi incidenti stradali e la speranza è che si trovi un rimedio prima che le criticità si tramutino in motivo di disgrazie o comunque gravi disagi.

«La Provinciale 2 non è solo una strada: è una via di accesso al lavoro, alla sanità, al turismo e alla dignità di un'intera area geografica. Chiedo agli enti competenti un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza. La sicurezza e il futuro del nostro territorio non possono più aspettare», conclude Ghilleri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il trionfo.

Cagliari, è una gioia infinita

Battuta la Juventus con un gran gol di Mazzitelli al 65’: esplode la Domus 
l Nello sport
Delitto a Carbonia

Lo accoltellano alla gola e bruciano il cadavere: orrore nel parco Rosmarino

Giovanni Musu aveva 53 anni: il corpo trovato davanti a una telecamera comunale (spenta) 
Stefania Piredda
La presidente Todde, i Cinquestelle e il Pd proseguono le interlocuzioni per gli incarichi ancora da assegnare

Nomine, caos infinito: dai direttori licenziati anche un ricorso al Tar

Sensi (ex Asl Sassari) ha già vinto, gli altri contro gli atti di fine anno 
Cristina Cossu
Meteo

Pioggia, vento, mareggiate La Sardegna aspetta l’arrivo della burrasca

Scatta l’allerta per il maltempo Attese onde alte oltre i sei metri 
Roberto Carta
L’intervista

«L’Arst non sarà solo un’azienda di trasporto»

I piani dell’amministratore unico: facciamo la rete ciclabile e pensiamo alla gestione dei parcheggi 
Alessandra Carta
L’intervista

«Federalismo fiscale e riforme vere per l’Isola»

Su energia e trasporti «la Regione non ha i poteri per decidere, serve un nuovo Statuto, non leggi farsa» 
Giuseppe Deiana
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
L’Intervista

«Le nuove tecnologie, sfida da accogliere per la Chiesa di oggi»

«Mi hanno colpito l’amore e il calore dell’Isola» L’allarme sull’abbandono scolastico in Gallura  
Caterina De Roberto
La storia

«Il kitesurf? Ho sbagliato io»

Alberto Russo: l’avevo montato male, sono vivo per miracolo 
Paolo Carta
Ambiente

Primavera in anticipo: rinasce Punta Molentis

«Una ferita che resta aperta, d’estate intensificheremo i controlli» 
Francesco Pintore