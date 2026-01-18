VaiOnline
Monserrato.
18 gennaio 2026 alle 01:12

Gettano rifiuti per strada: denunciati 

Due uomini individuati grazie alle telecamere. Locci: «Nessuna impunità» 

Hanno abbandonato ingombranti e sacchi di rifiuti in pieno centro abitato, ma non avevano fatto i conti con le telecamere. Le indagini della polizia locale, coordinate dal comandante Mauro Soru, hanno permesso di individuare tre persone responsabili di illeciti ambientali, colte in flagrante dal ssitema di videosorveglianza.

Nei guai

Due episodi distinti, avvenuti di recente: due uomini che hanno scaricato nell’aiuola spartitraffico di piazza Teodosio la rete e il materasso di un letto, una donna che ha lasciato buste di immondizia in via San Lorenzo, accanto alla chiesa del Santissimo Redentore. L'analisi dei filmati ha consentito l’identificazione dei trasgressori, già convocati nella caserma dei vigili. Per loro scatteranno ora sanzioni e denunce per abbandono di rifiuti. Un passo in avanti nel contrasto ai conferimenti irregolari di spazzatura, fenomeno che continua a colpire diverse zone della città, e che una settimana fa ha spinto l’amministrazione a rimuovere i contenitori di raccolta dei tessili in quanto attrattori di degrado.

Il sindaco

Le immagini sono state pubblicate sui social dal sindaco Tomaso Locci, come «prova che l’impunità non è ammessa a Monserrato. Chi pensa di poter utilizzare le nostre strade come una discarica personale deve sapere che verrà individuato e deferito alle autorità giudiziarie».

Secondo il primo cittadino, continua a dare frutti il “grande fratello”, la dotazione di oltre duecento telecamere sparse su tutto il territorio comunale: «Dal 2016 questa amministrazione ha investito con convinzione nel potenziamento della videosorveglianza. Non si tratta di un’azione isolata, ma di un percorso di legalità che portiamo avanti da anni con risultati estremamente positivi. I numeri ci danno ragione: grazie al monitoraggio costante, siamo riusciti a ridurre i punti critici e a dare risposte concrete ai residenti che chiedono decoro e rispetto delle regole».

Tutela ambientale

In ogni caso, per l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma, non c’è una caccia alle streghe: «Il nostro obiettivo non è fare cassa, ma tutelare la salute pubblica e il decoro della nostra città. La stragrande maggioranza dei monserratini differenzia correttamente e rispetta l'ambiente, è nostro dovere difendere loro e il territorio dall'inciviltà di pochi».

L'assessore ricorda anche che «per lo smaltimento di rifiuti ingombranti sono attivi i servizi di ritiro gratuito e il centro di raccolta comunale. Abbandonare un materasso o un elettrodomestico per strada è oggi un atto che può costare carissimo, sia sotto il profilo economico che legale».

