Gestione dei parcheggi, nuovo ribaltone, Aire fuori 

Il caso della gestione dei 1700 posti auto pubblici del territorio di Arzachena è arrivata al Consiglio di Stato. I giudici amministrativi di ultima istanza, accogliendo un ricorso del Comune di Arzachena, hanno sospeso in via d’urgenza una sentenza del Tar della Sardegna che riammetteva nella selezione per l’affidamento della concessione la società Aire, dell’imprenditore Gianni Filigheddu. Il titolare dell’azienda Aire (esponente di Forza Italia) è stato escluso e riammesso dal Tar per tre volte e ora ci sarà una ulteriore udienza del Consiglio di Stato (a metà luglio) sul caso della concessione d’oro (sono previsti ricavi per oltre 40 milioni di euro in vent’anni).

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