Gatto ucciso per strada: allarme cani vaganti 

Allarme cani vaganti a Sestu. Sono sempre di più, soprattutto di notte. Un pericolo per i pedoni e per le auto, ma anche per loro stessi e per gli altri animali. Lo racconta anche una foto pubblicata su un gruppo di Facebook che immortala dei pitbull uccidere un gatto in via Napoli. Ma sarebbe solo uno dei tanti casi di aggressione registrati.

«Lavoro come dog sitter e da poco ho avuto un cane che è stato aggredito in quella zona. È vivo per miracolo», racconta Giorgia Cabras, «Ho avvisato quanti più proprietari possibile, e tutti mi hanno confermato che quei cani sono sempre liberi, la notte, e hanno già fatto diverse aggressioni». Anche chi abita in zona Dedalo racconta di cani vaganti, che arrivano dalla strada per il Policlinico.

«Sicuramente è necessario intervenire, ci coordineremo col Comando di Polizia Locale», dichiara il comandante dei barracelli, Michele Fanni, «controlleremo il microchip per individuare i proprietari». L’assessore alle Politiche Sociali Mario Alberto Serrau ammonisce: «Essere proprietari di animali significa anche esserne responsabili, eticamente e penalmente, e ancor di più quando si parla di animali di grossa taglia, come dice L’articolo 2052 del codice civile». L’immagine del gatto sbranato ha sconvolto anche la sindaca Paola Secci: «La colpa dei gesti violenti, come in questo caso agghiacciante, sono imputabili sempre ai proprietari. Condanno tutte le forme di irresponsabilità e incuria dei possessori di animali, come il farli uscire da soli o abbandonare le deiezioni per strada, e poi il loro maltrattamento».

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