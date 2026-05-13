Gallus punta al quinto mandato 

L’attenzione adesso è tutta concentrata sul raggiungimento o meno del quorum. Se il sindaco uscente Domenico Gallus e la sua lista lo supereranno, per lui si aprirà il quinto mandato da primo cittadino. È il dato più evidente emerso dopo la presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio comunale, in un paese dove la continuità coincide da oltre trent’anni con la figura di Gallus, in amministrazione dal 1990. Una sola lista non rischia di indebolire la dialettica democratica? «Assolutamente no – risponde con decisione il sindaco – La presenza di una lista unica evita semmai il commissariamento e consente ai cittadini di scegliere da chi farsi amministrare. Di certo la competizione elettorale avrebbe rappresentato il “sale” e un momento utile di confronto. Fino all’ultimo si aspettava la formazione di una seconda lista ma non c'è stata. Ricordo che anche un’altra volta la mia era l’unica».

Il gruppo

La squadra si presenta profondamente rinnovata: solo tre riconferme rispetto al precedente mandato. Restano Salvatore Floris, Giovanni Sedda e Rosella Oppo, mentre l’ex vicesindaco Serafino Oppo, figura storica dell’amministrazione e presidente dell’Unione del Guilcier, ha scelto di non ricandidarsi dopo 45 anni di attività politica. «Il programma punta a completare il percorso avviato negli ultimi sei anni, con interventi su servizi, viabilità rurale ed elettrificazione delle campagne – spiega Gallus - Sarà portato avanti da un gruppo composto da persone competenti in diversi settori. Nove sono alla prima esperienza, mi sarebbe piaciuto inserire anche un rappresentante della generazione Duemila».

La lista

Gallus non nasconde dunque un certo rammarico per l’assenza di una seconda lista, ma ribadisce che la decisione finale spetterà agli elettori, chiamati a garantire la partecipazione necessaria per evitare il commissariamento. La lista “Progresso, lavoro e libertà Paulilatino”, presenta i candidati consiglieri Costantino Atzeni, dipendente Abbanoa; Antonello Atzori, imprenditore agricolo; Girolamo Del Moro, laureato in Giurisprudenza; Salvatore Floris, guardia giurata; Laura Meloni, ingegnere e dirigente Terna; Antonio Obinu, dipendente delle Poste; Giorgio Oppo, dipendente Confartigianato; Rosella Oppo, cuoca; Marco Sedda, imprenditore agricolo; Giovanni Sedda, allevatore; Angelo Sechi, guardia di finanza in pensione; Ilaria Urgu, dipendente della Fondazione Oristano.

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