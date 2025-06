Furto nella casa comunale 

Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri per aver rubato le finestre da una casa comunale in attesa della ristrutturazione in vico Su Angiu, a Lunamatrona. Augusto Medda, 67 anni, residente a San Sperate, e Riccardo Pusceddu, 57 anni, residente a Decimoputzu, sono accusati di furto aggravato in concorso. A condurre le indagini sono stati i carabinieri di Lunamatrona al comando del luogotenente Carlo Maxia.

Tutto è iniziato con la segnalazione del furto messo a segno il 17 novembre scorso: diverse persone avevano notato due uomini che si erano introdotti nella casa comunale disabitata al centro del paese e, dopo aver sradicato dai cardini tre finestre, le avevano caricate su una Toyota Yaris e se le erano portate via.

A formalizzare la denuncia, in qualità di amministratore comunale, era stato proprio il sindaco Italo Carrucciu: da qui il sopralluogo, l’audizione di diversi testimoni e dei due presunti responsabili. A conclusione degli accertamenti i carabinieri hanno formalizzato la denuncia nei confronti di entrambi con l’accusa di concorso in furto aggravato. ( m. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA