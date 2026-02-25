VaiOnline
Carbonia.
25 febbraio 2026 alle 01:04

Furto in cimitero: porta aperta con la smerigliatrice 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tre settimane fa avevano usato un piede di porco e il colpo era riuscito a metà. Stavolta i ladri hanno alzato l’asticella: nel mirino è finito ancora una volta il cimitero comunale e per avere ragione di un portone in acciaio hanno manovrato una smerigliatrice. Spudoratamente, perché per ora la struttura è priva di sorveglianza, ma forse non impunemente perché i carabinieri (intervenuti ieri) avrebbero iniziato a nutrire dei sospetti. Si cercherà quindi di dare un nome a colui (o coloro) che due notti fa ha ancora una volta “visitato” il camposanto principale di Carbonia, fra Serbariu e Medadeddu, realizzato sul finire degli anni Trenta. Il terzo blitz negli ultimi sei mesi.

Ma quanto avvenuto fra lunedì e ieri rivela che i malviventi si sono sentiti strasicuri. Se poco meno di un mese fa, infatti, avevano cercato di forzare il portone di un locale accessorio in cui vengono riposti i macchinari in uso alla società di gestione, la municipalizzata Somica, stavolta non hanno badato ad evitare i rumori. Il portone è stato squarciato a colpi di smerigliatrice. Vero è che l’impianto è in periferia rispetto al centro abitato, ma non si può neppure affermare che sia a chilometri dalle abitazioni di Serbariu e Medadeddu. Una volta sezionato il portone, i ladri si sono poi impossessati di tre decespugliatori e altri due macchinari utili a curare il decoro della struttura cimiteriale. È realistico che, dopo aver compiuto un sopralluogo per “studiare” la scena, siano entrati da alcuni dei punti di facile accesso dovuti alle precarie condizioni (da decenni) del muro di cinta del camposanto. Ed è realistico che avessero l’auto parcheggiata molto vicino per poter caricare subito l’ingombrante bottino. Prima del blitz a colpi di i smerigliatrice, ce n’era stato uno anche tre settimane fa. Ma nel mirino la scorsa estate anche un’impresa d’appalto privata che stava eseguendo speciali manutenzioni nel segmento alto del cimitero. Tuttavia, entro brevissimo tempo potrà non essere così facile fare irruzione nel camposanto per compiere furti. «Ormai è roba di pochi giorni», spiega l’amministratore delegato della Somica Simone Rivano, «e sottoscriviamo il contratto con una società per varare un sistema di sorveglianza che sarà in grado di offrirci ampie garanzie: considerati i danni, è una situazione che non possiamo più tollerare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 