03 marzo 2026 alle 00:07

Furgone in sosta distrutto in un incendio Paura e danni alla facciata di una palazzina 

«Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi. Alla fine il fumo ha annerito le serrande della nostra attività e una parte della facciata della palazzina. Ma c’è preoccupazione: gli incendi di auto anche nella zona non sono episodi isolati». Chi lavora in via Monte Santo, a Is Mirrionis, non nasconde i timori dopo quanto accaduto poco prima delle due della notte tra domenica e ieri: un furgone completamente distrutto dalle fiamme. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco e non sono stati trovati segni evidenti di un’azione dolosa. Ma in pochi credono alla solita ipotesi del cortocircuito. E le telecamere presenti nella zona, soprattutto quelle dei privati, potrebbero essere utili a chiarire cosa sia realmente accaduto.

Sul posto, dopo l’intervento dei vigili del fuoco, anche gli agenti della Squadra volante che hanno avviato le indagini. Ieri mattina chi lavora e vive nella palazzina stava cercando di ripulire la facciata dai segni dell’incendio. E, la stessa notte, c’è stato un altro rogo in via Saverio Belgrano: uno scooter è stato danneggiato dalle fiamme, spente dai vigili del fuoco. (m. v.)

