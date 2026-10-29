Frosinone, goleada e sesto posto 

Frosinone 5

Lecce 1

Frosinone (4-2-3-1) : Palmisani; Oyono, Calvani (35’ st Fayed), Monterisi, Terzic; Cichella, Calò (32’ st El Azzouzi); Ghedjemis (25’ st Fini), Schmid (32’ st Hasa), Kvernadze; Raimondo (25’ st Bîrli-

gea). In panchina Pisseri, Desplan-

ches, Cittadini, Amey, Zerbin, Akpoguma, Masini, Bracaglia, Bobcek, Tchato. Allenatore Alvini.

Lecce (3-5-2) : Falcone; Siebert, Ti-

ago Gabriel, Ndaba (1’ st Fatah); Danilo Veiga, Ngom, Maleh (12’ st Gorter), Gandelman (12’ st N’Dri), Gallo; Esteban (12’ st Stulic), Mon-

teiro (39’ st Kaba). In panchina Bleve, Borbei, Dembélé, Fofana, Jean, Scott. Allenatore Di Francesco.

Arbitro : Abisso di Palermo.

Reti : nel pt 25’ Cichella, 46’ Calò (r); nel st 14’ Raimondo, 28’, 49’ Bîrligea, 38’ Monteiro.

Note : ammoniti Tiago Gabriel, Ngom, Siebert. Recupero 1’ pt-4’ st.

Frosinone . Cinque gol e sesto posto in solitaria. Il Frosinone continua a volare e trova la vittoria più rotonda di un avvio di stagione da incorniciare: 5-1 al Lecce, che conferma tutte le qualità offensive della squadra di Alvini. Un monologo quello dei giallazzurri, che staccano in classifica Juventus e Napoli, portandosi a -1 dal Milan e -3 dal quarto posto, col terzo miglior attacco.

Uno-due

Di Francesco perde Geubbels nel riscaldamento, dentro Paco Esteban. Inizio di studio, lo show comincia al 25’: Ghedjemis punta Gallo, cross basso a centro area e Cichella di destro gira rasoterra alle spalle di Falcone con una bella conclusione angolata. In contropiede i giallazzurri sono devastanti, Kvernadze ha la palla del 2-0 ma Falcone glielo nega. Al secondo tentativo, però, il georgiano con la stessa giocata è toccato in area da Siebert: rigore, Calò trasforma spiazzando il portiere per il raddoppio al 46’.

Dilagante

Il Lecce prova a rialzare la testa, al 5’ tiro di Fatah respinto da Palmisani. Il tris che chiude i conti non poteva che firmarlo Raimondo: al 14’ diagonale di sinistro da centro area servito da Kvernadze, 8 gol in 9 giornate e raggiunge di nuovo Varela come capocannoniere. Poi esce per far posto a Bîrligea, che appena entrato (27’) servito da Schmid fa 4-0, anche se per esultare deve aspettare due minuti e l’ok del Var. Monteiro trova il gol della bandiera al 37’ con un bel destro, mentre al 49’ lo scatenato Kvernadze sfonda ancora a sinistra e appoggia a Bîrligea la palla della doppietta.

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