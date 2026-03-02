VaiOnline
Lanusei.
03 marzo 2026 alle 00:05

Freezer mai restituiti, Lorrai chiede il sequestro  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il 17 aprile 2024 il gup del Tribunale di Lanusei disponeva che Flavio Cabitza, in qualità di custode, provvedesse entro 20 giorni alla restituzione dei freezer al legittimo proprietario Parco genetico dell’Ogliastra, curando la corretta conservazione dei campioni. In attesa del decisione del giudice sulle sorti del materiale genetico all’interno custodito, ancora sotto sequestro. Un provvedimento adottato su istanza di Pier Giorgio Lorrai, rappresentante legale pro tempore della Parco Genetico dell’Ogliastra.

Ad oggi il custode non avrebbe provveduto all’esecuzione di quanto disposto dal giudice, motivo per cui con una memoria depositata il 26 febbraio dagli avvocati Carlo Demurtas e Fabrizio Bellisai, Lorrai chiede che il pm valuti di richiedere al gip un decreto di sequestro preventivo che consenta il rispetto dell’ordinanza. Quel provvedimento, firmato dal giudice Paola Murru, decidendo in merito all’istanza di dissequestro e restituzione dei freezer e dei campioni biologici in custodia all’Associazione Identità ogliastrina e della Barbagia Seulo presieduta da Flavio Cabitza, aveva disposto la restituzione dei freezer a Lorrai, ma soprattutto aveva rimesso al giudice civile competente la questione relativa alla proprietà dei campioni genetici, donati da 13 mila ogliastrini. (si. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Tutto il Medio Oriente è una polveriera

I 500 caschi blu della Brigata Sassari sono arrivati in Libano: Beirut sotto le bombe di Israele 
Il conflitto

I sardi ancora nel Golfo: «Bloccati dopo il check-in»

Spazio aereo vietato per paura dei raid iraniani Due guspinesi lasciati a terra all’ultimo minuto 
Giovanni G. Scanu Maurizio Pilloni
Centrodestra

«Il Campo largo ha fallito, noi pronti al voto»

La Lega si riorganizza, a Cagliari il vice di Salvini: la nostra forza è stare in mezzo alla gente 
Alessandra Carta
Carceri

«A Badu ’e Carros non arriveranno i boss»

Il sottosegretario Delmastro: niente Alta sicurezza, a Nuoro solo reclute della mafia 
Caterina Fiori
Conti pubblici.

Il deficit cala ma si ferma al 3,1% del Pil

Rimandata l’uscita dalla procedura di infrazione Ue. Pressione fiscale oltre il 43% 