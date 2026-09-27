Forza Italia: «La zona rossa deve essere prorogata» 

«La zona rossa di piazza del Carmine deve essere prorogata». Lo afferma il segretario cittadino di Forza Italia della Grande Città di Cagliari, Alessandro Serra, in vista della scadenza del provvedimento prevista per mercoledì 30 settembre. In attesa della decisione della Prefettura, Serra spiega che «i risultati dei controlli effettuati in questi mesi dimostrano che il presidio rafforzato del territorio è necessario e che, in questa fase, sarebbe sbagliato abbassare la guardia».

Il segretario del partito ricorda anche i recenti allontanamenti dei carabinieri nell’area tra piazza del Carmine e piazza Matteotti: «Quanto sta accadendo», aggiunge, «conferma che il problema della sicurezza non può essere considerato superato. Piazza del Carmine e le strade circostanti devono tornare a essere luoghi pienamente fruibili dai residenti, dalle famiglie, dai commercianti e da tutti i cittadini. Per questo è necessario proseguire su questa strada».

Tuttavia per Serra «la zona rossa non può naturalmente rappresentare l’unica risposta: accanto alla repressione dei comportamenti illegali servono prevenzione, riqualificazione e attenzione sociale. Ma finché permangono situazioni di degrado, spaccio e violenza», conclude, «è necessario garantire alle Forze dell’ordine tutti gli strumenti utili per intervenire con efficacia e restituire serenità a chi vive e lavora nel centro di Cagliari».

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