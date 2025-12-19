Fontana di Trevi a pagamento per i turisti 

ROMA. Un ticket per i turisti alla Fontana di Trevi e in altri 5 siti monumentali e museali finora gratuiti. Da febbraio il Campidoglio vara nuove tariffe: 2 euro per l'accesso contingentato all'area prospiciente il catino della fontana simbolo di Roma, biglietto (5 euro) per la villa di Massenzio e i musei Napoleonico, di Scultura Antica Giovanni Barracco, Carlo Bilotti e Pietro Canonica.

In parallelo, musei e siti capitolini gratis per tutti i residenti e studenti domiciliati a Roma e Città Metropolitana. La misura è stata annunciata dal sindaco Roberto Gualtieri: «Obiettivo migliorare la qualità dell'esperienza di fruizione del nostro patrimonio, contrastando il sovraffollamento», ha spiegato, sottolineando la necessità di garantire risorse stabili per la manutenzione «dopo la stagione del Pnrr».

La fontana resterà gratis per tutti, turisti inclusi, dalle 22 alle 9 del mattino. Negli altri orari, il ticket consentirà di governare flussi da numeri record: 9 milioni di visitatori nell’ultimo anno, media di 30mila al giorno e picchi fino a 70mila.

RIPRODUZIONE RISERVATA