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Guardia di finanza
27 giugno 2026 alle 00:10

Fondi Pnrr, raggiri per un milione 

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Oltre duemila ispezioni e ben 610 indagini. Sono i numeri della Guardia di Finanza di Nuoro. Attività presentata ieri dal comandante provinciale, il colonnello Giancarlo Sulsenti, nel corso della cerimonia per il 252° anniversario della fondazione del Corpo, aperta con la deposizione di una corona d’alloro in memoria del finanziere Raimondo Falqui, Medaglia d’Oro al Merito Civile, caduto in servizio nel 1956. Numeri che raccontano l’attività delle Fiamme Gialle nel Nuorese nel contrasto all’evasione.

Sul fronte della spesa pubblica, 391 gli interventi, 81 per il Pnrr, con irregolarità per oltre 1 milione di euro. Complessivamente le frodi ai danni del bilancio nazionale e dell’UE superano i 2,6 milioni di euro.

Nel settore fiscale 95 le indagini, 10 le persone denunciate. Sequestrati 770 mila euro, con il blocco di 73.839 euro di crediti d’imposta inesistenti. Individuati 35 evasori totali, 75 lavoratori irregolari e verbalizzati 32 datori di lavoro. In totale 1.800 i controlli sugli scontrini, con irregolarità in oltre il 30% dei casi. Nel contrasto alla criminalità economica 6 le persone denunciate per riciclaggio, sequestrate 2.500 piante di marijuana e 5.600 prodotti contraffatti. Il Soccorso Alpino, ha effettuato 15 interventi, salvando 24 persone e recuperando 2 salme.

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