Flotilla, la missione  finisce in Libia Rientrano gli attivisti 

Bengasi. La missione di terra della Flotilla finisce in Libia. Dopo il violento sgombero di lunedì sera del "convoglio” accampato da giorni nei pressi di Sirte, i circa duecento attivisti di varie nazionalità hanno deciso di ritornare a casa. Tra loro ci sono sette italiani che arriveranno stamattina a Fiumicino. «Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'ovest nel nostro accampamento - racconta Sara Suriano, una di loro – eravamo in presidio ad attendere il rilascio di compagne e compagni, abbiamo visto arrivare delle camionette nere di militari. Erano tutti a volto coperto». Spiega che, a quel punto, si sono radunati tutti nella moschea. «C'è stato caos - aggiunge - la moschea è stata alla fine sgomberata col gas». Parla di alcune donne «strattonate, colpite alla schiena, una presa per il collo, una trascinata per i piedi fuori». Ad avere la peggio, «un ragazzo dell'organizzazione» che è rimasto «privo di sensi e si ipotizza che abbia riportato un trauma cranico dopo esser stato colpito con un pugno». Il convoglio di terra era partito il 15 maggio (Giorno della Nakba) con a bordo 7 ambulanze, 20 case mobili, 10 camion di aiuti umanitari diretti a Gaza e oltre 200 partecipanti da più di 25 paesi. Intanto si attendono notizie degli altri dieci attivisti della stessa spedizione, tra cui Domenico Centrone e Dina Alberizia, fermati nei giorni scorsi nella Libia orientale.

E in Italia va avanti l'indagine della Procura di Roma sulla detenzione in Israele dei partecipanti alla missione “via mare” dopo l'abbordaggio delle barche in acque internazionali.

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