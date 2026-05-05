Flotilla, Israele proroga gli arresti dei due attivisti 

Tel Aviv. Continua il braccio di ferro tra Israele e la Global Sumud Flotilla, con un tribunale che ha alzato il livello del confronto prorogando sino a domenica la detenzione di Thiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti prelevati dalle forze di sicurezza di Tel Aviv mentre si trovano a bordo di due imbarcazioni battenti bandiera italiana nelle acque internazionali al largo dell'isola di Creta. Una vicenda su cui la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio. I due, che secondo l'israeliano Haaretz sono considerati i leader della flottiglia e sono accusati di aver aiutato “il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero e di aver commesso altri reati”. L'organizzazione a cui si fa riferimento è la Ppa (Popular Conference for Palestinians Abroad), nella blacklist del dipartimento del Tesoro Usa per sostegno a Hamas. «Presenteremo immediatamente ricorso per contestare questa decisione e chiedere l'immediato e incondizionato rilascio di Thiago e Saif'», hanno commentato a caldo gli avvocati di Avila e Abukeshek, mentre il centro legale israeliano Adalah che li assiste ha bollato la decisione della corte «una convalida giudiziaria dell'illegalità dello Stato».

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