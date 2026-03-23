Flamingo Roller Show: presenta Anna Falchi 

Sarà Anna Falchi il volto dell’edizione 2026 del Flamingo Roller Show, in programma domenica 12 aprile al PalaPirastu. La conduttrice e attrice guiderà il pubblico nelle due repliche previste, alle 11 e alle 19, segnando una delle principali novità di quest’anno.

Musica e ospiti

Lo spettacolo, ormai appuntamento consolidato nel panorama cittadino, si presenta con un format rinnovato dal punto di vista artistico e sportivo. Il tema scelto per l’edizione 2026 è il cinema: le esibizioni di pattinaggio, infatti, saranno costruite sulle colonne sonore dei film più celebri. Accanto alla conduzione di Anna Falchi, cresce anche la componente musicale dal vivo. Tra gli ospiti ci sarà anche Matteo Trullu, vincitore di The Voice Kids 2026 e amatissimo dal grande pubblico. Sul piano sportivo, l’evento conferma la presenza di atleti di livello internazionale come i campioni del mondo Micol Mills e Tommaso Cortin e il vice-campione italiano senior Danilo Gelao, vicecampione italiano senior 2025. In pista anche le accademie giovanili sarde: Flamingo Skating Club, Gruppo Sportivo Life e Polisportiva San Luca.

L’evento

Nato nel 2012 da un’idea di Pierluca Tocco, campione europeo e vicecampione mondiale, il Flamingo Roller Show si è progressivamente affermato come uno degli appuntamenti di riferimento per il pattinaggio artistico a rotelle in Sardegna, capace di richiamare nel tempo migliaia di spettatori. Dopo il successo del 2025, con oltre 4.000 spettatori complessivi e il sold out in entrambe le repliche, l’edizione 2026 punta a consolidare i suoi numeri.

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