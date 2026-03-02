VaiOnline
Firmata l'intesa per la pulizia del canale 

A breve dovrebbe essere tempo di pulizie nel rio Matzeu a Sestu, affollatissimo di canne e anche di sporcizia. Il Comune ha infatti concluso un accordo quadro, che stabilisce regole e prezzi con l’impresa che se ne occuperà. «La gara per questo è stata bandita all’inizio di agosto 2025, al termine di un percorso amministrativo complesso che, come previsto dalla normativa sugli appalti pubblici, richiede tempi e verifiche articolate», dichiara Roberta Argiolas, assessora a Verde Pubblico e Pianificazione Ambientale, «anche negli anni precedenti, pur non disponendo di questo strumento strutturato, siamo riusciti a garantire sempre la manutenzione sui corsi d’acqua. Tuttavia, abbiamo ritenuto necessario dotarci di un sistema più efficace, che renderà l’azione amministrativa più rapida ed efficiente». La somma investita per un accordo quadriennale, continua l’assessora, «ammonta a 540 mila euro, e il primo intervento a circa 190 mila euro. L’iter è in fase conclusiva: dopo la pubblicazione procederemo alla firma del contratto e al successivo avvio dei lavori». La sindaca Paola Secci aggiunge: «Finito il maltempo possiamo dedicarci a quelle manutenzioni annuali per il decoro e la sicurezza dei corsi d'acqua. Ora abbiamo uno strumento più semplice ed efficace che ci eviterà ritardi dovuti alla burocrazia».

