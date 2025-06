Finto poliziotto spara, uccisi deputata dem e il marito 

Minneapolis. Una sparatoria, l’ennesima negli Stati Uniti, ma stavolta a sfondo politico, scuote profondamente il Minnesota. Un uomo ha fatto fuoco contro due membri democratici del Congresso dello Stato, presentandosi in piena notte nelle loro case, vestito da poliziotto. La deputata Melissa Hortman e il marito sono morti, mentre il senatore John Hoffman e la moglie sono rimasti gravemente feriti. La polizia, affiancata dall'Fbi, sta indagando e ha lanciato una vasta caccia all'uomo per cercare di fermare il sospettato definito «armato e pericoloso».

L’assassino

Si tratterebbe, secondo i media Usa, di Vance Luther Boelter, nominato nel 2019 dal governatore Tim Walz per ricoprire un incarico di quattro anni nel board per lo sviluppo della forza lavoro. E, secondo alcune fonti, nella sua vettura è stato ritrovato un volantino con la scritta "No Kings”, lo slogan delle manifestazioni anti-Trump in programma ieri in tutti gli Stati Uniti.

Nell’auto c’erano anche armi, munizioni, un biglietto di auguri di buona festa del papà (festeggiata domenica negli Stati Uniti) e un manifesto contenente 70 nomi, fra i quali quelli di Hortman e Hoffman ma anche quelli di diversi sindaci e titolari di centri per l’aborto.

Tutte le persone citate sono stati allertate dalle forze dell'ordine e invitate a prendere maggiori precauzioni. «È stato un terribile atto di violenza politica, un assassinio di matrice politica», ha detto Walz quasi in lacrime davanti alle telecamere, descrivendo la sua amicizia e il suo rapporto di lavoro con Melissa Hortman, che è stata per sei anni speaker della Camera del Minnesota. «Il senatore e la moglie sono stati operatati di urgenza e sono cautamente ottimista che sopravvivranno», ha aggiunto.

La Casa Bianca

Una dura condanna dell'accaduto è arrivata dal presidente Trump, che ha parlato di un «attacco terribile» e ricordato che «questa orribile violenza non sarà tollerata in America». I responsabili saranno perseguiti «con la massima estensione della legge», ha assicurato la ministra della giustizia Pam Bondi.

Ai residenti di Champlin e Brooklyn Park, vicino a Minneapolis, è stato ordinato di restare in casa e non aprire a nessuno: il loro compito è solo dare l'allarme qualora vedessero un poliziotto che si aggira da solo.

Le autorità hanno anche invitato tutti nello Stato a prestare attenzione e non partecipare alla manifestazioni anti-Trump, almeno fino a quando il sospettato non sarà arrestato.

L’allarme

Il killer, che indossava un giubbotto anti-proiettile sopra la maglietta e i pantaloni blu, si è presentato a casa del senatore Hoffman a Champlin in piena notte: l'allarme è scattato alle due del mattino quando la polizia è arrivata alla residenza in seguito a una sospetta sparatoria. Un'ora e mezzo dopo gli agenti hanno ricevuto una chiamata di emergenza vicino Brooklyn Park, nell'abitazione della deputata Hortman. Arrivate sul posto, le forze dell'ordine si sono trovate davanti a un uomo che usciva dalla casa con giubbotto antiproiettile e distintivo. Nel vialetto davanti era parcheggiata un'auto con le luci di emergenza accese. Il killer ha aperto il fuoco contro gli agenti e poi è scappato dal retro della casa. Da allora ha fatto perdere le sue tracce. Gli spari contro i due politici del Minnesota sono gli ultimi di una serie di attacchi che hanno scosso la politica americana.

