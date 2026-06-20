Finn cerca la Rosa, Balliana il Tricolore 

Ci sono 22,2 km a cronometro tutt’altro che facili, da Villa Sant’Angelo a L’Aquila, tra Lorenzo Finn e il sogno di vincere il Giro Next Gen, la corsa a tappe riservata alla categoria Under 23, di cui il genovese è campione del mondo. Ieri ha consolidato la leadership della classifica generale, giungendo terzo a 5” dal francese Aubin Sparfel (Decathlon Devo) e a 2” dal britannico Elliot Rowe (Visma Devo), ma con 16” sul diretto rivale in classifica, il colombiano Mateo Ramírez (Uae Devo), ora staccato di 1’16”.

Nelle corse professionistiche di ieri, in evidenza due italiani reduci dal Giro d’Italia. Davide Piganzoli (Visma) ha vinto terza tappa (per distacco) e classifica finale del Giro dell’Occitania. Giulio Pellizzari è stato battuto dal tedesco Florian Lipowitz sul traguardo di Kranjska Gora, nella tappa regina del Giro di Slovenia che si chiude oggi, per una doppietta della Red Bull-Bora.

Si conclude invece oggi l’89° Giro di Svizzera. La crono di 23,7 km ieri a Aarburg ha visto il trionfo del leader della classifica Tadej Pogacar (Uae Emirates Xrg), alla media di 53,425 km/h su Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech): tra il fuoriclasse sloveno e quello olandese, pochi centesimi. Oggi la maglia gialla potrà cercare la terza vittoria di tappa sulle salite di Villars-sur-Ollon (150,7 km, 4500 m di dislivello).

In Italia invece è il giorno dei campionati italiani Juniores. Si corre nel Lazio (a Sora) sui 128,6 km del “Trofeo Mimmo Bruni”. Tra i possibili protagonisti, Enrico Balliana (Ecotek Zero24), corridore di Arborea. Con lui, suo fratello Andrea, Gabriele Marrocu, Daniele Santamaria e Luca Biancu.

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