Villagrande.
31 dicembre 2025 alle 00:38

Finanziamento da 70mila euro per riqualificare le storiche fontane  

L'acqua ha ripreso a scorrere nelle storiche fontane e nei lavatoi di Villagrande e Villanova. Tornate a nuova vita grazie a un progetto di riqualificazione reso possibile da un finanziamento del Gal Ogliastra di 70 mila euro, ottenuto dal Comune. Un intervento che per l'amministrazione, guidata dal sindaco Alessio Seoni, «valorizza la memoria dei luoghi e migliora la fruibilità del centro storico, grazie anche all’installazione di pannelli informativi sui punti di interesse».

L'intervento principale è stato realizzato a fontana Piraonia, a seguire altre sette sorgenti: Bau Argili, Mesu Idda, Sueddoe, via Cesare Battisti (chiamata anche galleria), e ancora via Carducci "funtana ’e giosso", e infine, Cambasuntas.

«Abbiamo eseguito operazioni di restauro, pulizia e sistemazione dei canali sorgivi - spiegano gli amministratori-. Un importante passo avanti per la cura del patrimonio e la valorizzazione del nostro territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

