Monastir.
13 novembre 2025 alle 00:35

Fiera Natale nel Centro servizi, spazio per dodici espositori 

Si aprono le candidature per l’assegnazione dei posteggi temporanei all’interno del Centro Servizi di via Genova a Monastir. La struttura, inaugurata poco più di un mese fa, ospiterà dodici espositori in occasione della Fiera Natale in programma per il 13 e 14 dicembre.

Le postazioni saranno suddivise in base alla tipologia di attività: quattro spazi destinati alle imprese agroalimentari, artigianali e commerciali, tre posti riservati agli operatori del settore alimenti e bevande, tre stalli per le associazioni e altri tre per gli hobbisti. Gli operatori interessati potranno presentare l’istanza utilizzando esclusivamente la procedura delle istanze online disponibile nel sito internet istituzionale entro e non oltre le 13 del prossimo 24 novembre. Al termine, sarà redatta una graduatoria basata sull’ordine cronologico di presentazione delle domande. Nell’assegnazione dei posteggi, che saranno concessi gratuitamente per favorire la partecipazione all’iniziativa, sarà data priorità alle attività locali. Nel caso in cui il numero delle richieste per una determinata categoria risulti inferiore, allora si procederà all’assegnazione degli stalli liberi senza distinzione di categoria. (y. m.)

