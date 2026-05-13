Fibromialgia, progetto dell’Università per l’attività fisica personalizzata 

L’esercizio fisico come terapia personalizzata per la fibromialgia. Un allenamento costruito sulla risposta di ogni paziente. È l’idea alla base di Fibrogenhiit, il progetto dell’Università cagliaritana dedicato alla fibromialgia, che sarà presentato lunedì (alle 11.30) nella sala conferenze del Cus in via Is Mirrionis.

Finanziato dalla Fondazione di Sardegna e coordinato da Myosotis Massidda, docente del Dipartimento di Scienze mediche e Sanità pubblica, lo studio valuta l’esercizio fisico come terapia personalizzata per una patologia cronica che incide su dolore, fatica e qualità della vita. Il cuore del progetto è il “precision exercise”: l’intensità dell’allenamento viene calibrata sui dati fisiologici, del recupero e della percezione dello sforzo, con attenzione al rapporto tra genetica, ambiente ed esercizio.

«Vogliamo superare l’approccio “one size fits all” della taglia unica», spiega Filippo Tocco, docente responsabile dell’Area medico-sportiva, «per aumentare l’efficacia e ridurre il rischio di riacutizzazione dei sintomi». Un’app consentirà di monitorare le sessioni con i sensori. Il modello multidisciplinare unisce sport science, medicina dello sport, reumatologia, psichiatria e tecnologie digitali, con possibili applicazioni ad altre patologie croniche.

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