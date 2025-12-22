Fiamme nei sotterranei del centro commerciale 

Tanta paura ieri mattina nella centralissima via Roma a Carbonia per un incendio che ha coinvolto i sotterranei dell’ex centro commerciale dove un tempo erano ospitate l’Euralcoop e la Luben oltre ad atri numerosi negozi. La struttura attualmente è in parte abbandonato alla merce di vandali e ragazzini. Secondo una prima ricostruzione potrebbero essere stati proprio dei ragazzini ad avere innescato l’incendio forse con le cicche di alcune sigarette. Le fiamme hanno aggredito la spazzatura presente nei sotterranei che, nonostante un’ordinanza di divieto d’accesso di tutta l’area da parte della polizia locale, risultano ancora accessibili sia dai piazzali che dalla rampa d’accesso presente nel retro dell’ex centro commerciale da dove sono partite le fiamme.

L’area è stata avvolta dal fumo costringendo i vigili del fuoco a evacuare il bar Brico da Lisa e il negozio Fuji, due delle poche attività presenti nel complesso commerciale.

«Abbiamo visto del fumo entrare dall’esterno verso il bar e sentito un forte odore di plastica. Quando abbiamo raggiunto l’esterno abbiamo notato che usciva dalle scalinate che conducono al sotterraneo non sorvegliato e pieno di spazzatura. Ho provato a scendere per spegnere il fuoco ma era impossibile arrivare per via del fumo denso – racconta Anna Lisa Sanna, titolare del bar –. Purtroppo abbiamo dovuto chiudere per tutto il giorno con una perdita non da poco in questo periodo natalizio. Spero che gli accessi vengano chiusi e messa in sicurezza tutta l’area». Grosso lavoro per i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e fatto uscire tutto il fumo. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale. ( f. mu. )

RIPRODUZIONE RISERVATA