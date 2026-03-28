VaiOnline
Sant’Avendrace.
29 marzo 2026 alle 00:26

Fiamme in una casa, in pronto soccorso una coppia di anziani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Notte di paura nel quartiere di Sant’Avendrace. Un incendio è scoppiato all’interno di un’abitazione al piano terra di una palazzina in via Temo, coinvolgendo una coppia di pensionati. L’uomo si trovava ancora dentro la casa quando sono intervenuti i Vigili del fuoco. Era privo di sensi, ma fortunatamente gli operatori sono riusciti ad agire in tempo praticando le manovre di primo soccorso. La donna, invece, si trovava già all’esterno dell’abitazione.

È stato provvidenziale l’arrivo immediato di una squadra del pronto intervento del distaccamento cittadino portuale, che ha evitato la propagazione delle fiamme e salvato i due pensionati. La coppia è stata successivamente affidata al personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con due ambulanze del servizio territoriale di emergenza, compresa la medicalizzata Mike 20. Sono stati trasportati entrambi al pronto soccorso del Policlinico per le esalazioni inalate durante l’incendio. Inizialmente è stato assegnato loro un codice rosso, diventato poi giallo. Fortunatamente, infatti, le condizioni dei due non erano gravi.

L’incendio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scaturito da un corto circuito di un elettrodomestico o del quadro elettrico. I Vigili del fuoco hanno circoscritto e spento le fiamme che hanno coinvolto anche gli arredi, alcuni mobili ed elettrodomestici, evitando così la propagazione del fuoco all’intera palazzina e agli appartamenti sovrastanti. Una volta terminate le operazioni, i vigili hanno messo in sicurezza l’intera abitazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Verso la Pasqua

Settimana Santa, riti e fede nell’Isola

l nell’Inserto e nelle cronache
Il conflitto

Diplomazia fra le bombe: nel Golfo 2.500 marines

Trump: «Guerra già vinta». Poi frena e frusta la Nato 
La protesta

Ilaria Salis, controllo in hotel prima del corteo: è polemica

L’alert sarebbe partito dalla Germania. Avs: roba da Stato di polizia 
Regione

Lai detta la linea post referendum: «Serve una verifica di legislatura»

Pd riunito a Oristano, il segretario agli alleati: nuova rotta se necessario 
Al. Car.
Economia

Carasau e pistoccu, un marchio di qualità

Due comitati raggruppano 40 aziende: proteggiamo i pani antichi 
Gianfranco Locci
L’allarme dei comitati contro le speculazioni. Nel Sassarese il vuoto normativo consente l’avanzata di altri tre impianti

Assalto eolico alla Valle del Grifone

Dieci torri da 66 megawatt sul monte Unturzu a Ittiri: «In pericolo una storia millenaria» 
Lorenzo Piras
La giornata

Meloni ai ministri: «Portate risultati»

Priante per il dopo Santanché. Mattarella: «Serve responsabilità» 