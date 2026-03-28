Fiamme in una casa, in pronto soccorso una coppia di anziani 

Notte di paura nel quartiere di Sant’Avendrace. Un incendio è scoppiato all’interno di un’abitazione al piano terra di una palazzina in via Temo, coinvolgendo una coppia di pensionati. L’uomo si trovava ancora dentro la casa quando sono intervenuti i Vigili del fuoco. Era privo di sensi, ma fortunatamente gli operatori sono riusciti ad agire in tempo praticando le manovre di primo soccorso. La donna, invece, si trovava già all’esterno dell’abitazione.

È stato provvidenziale l’arrivo immediato di una squadra del pronto intervento del distaccamento cittadino portuale, che ha evitato la propagazione delle fiamme e salvato i due pensionati. La coppia è stata successivamente affidata al personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con due ambulanze del servizio territoriale di emergenza, compresa la medicalizzata Mike 20. Sono stati trasportati entrambi al pronto soccorso del Policlinico per le esalazioni inalate durante l’incendio. Inizialmente è stato assegnato loro un codice rosso, diventato poi giallo. Fortunatamente, infatti, le condizioni dei due non erano gravi.

L’incendio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scaturito da un corto circuito di un elettrodomestico o del quadro elettrico. I Vigili del fuoco hanno circoscritto e spento le fiamme che hanno coinvolto anche gli arredi, alcuni mobili ed elettrodomestici, evitando così la propagazione del fuoco all’intera palazzina e agli appartamenti sovrastanti. Una volta terminate le operazioni, i vigili hanno messo in sicurezza l’intera abitazione.

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