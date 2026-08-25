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Quartucciu.
26 agosto 2026 alle 00:43

Fiamme e paura nella zona industriale 

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Lunedì l’incendio a Sant’Anastasia a Quartu, Ieri a poca distanza ancora fuoco, anche se in territorio di Quartucciu, all’altezza della zona industriale di Pill’e Matta.

Qui il rogo ha incenerito almeno tre ettari avvicinandosi alla zona industriale, sino a raggiungere anche alcune aree interne. Due auto sono andate a fuoco, assieme a diversa attrezzatura. Gravi i danni nonostante l’immediato intervento dei Vigili del fuoco, della Forestale di Sinnai che ha diretto le operazioni, dei volontari del Paff e del Nos di Quartu e di un’associazione di Quartucciu. Il fuoco ha trovato facile esca fra terreni incolti, come accaduto ieri a Sant’Anastasia.

L’incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di una giornata torrida. Potrebbe essere stato appiccato in diversi punti anche se, al momento, non sarebbe stata raccolta alcuna prova dell’origine dolosa. Di certo, le fiamme non hanno tardato a svilupparsi fra le stoppie, a secco da mesi, raggiungendo rapidamente la zona industriale di Pill’e Matta. La situazione è apparsa difficile con l’arrivo dei forestali, dei pompieri e dei volontari che hanno operato con diversi uomini e mezzi. Il fuoco ha raggiunto i cortili sdi alcune case aggredendo anche due auto e attrezzature varie. Poi dopo un paio d’ore è stato finalmente circoscritto e domato.

Subito dopo è iniziata la bonifica e le operazioni di messa in sicurezza. Le indagini sono affidate alla Forestale di Sinnai, con gli investigatori ora a cacia di eventuali testimonianze e di elementi necessari per accertare la causa del rogo.

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