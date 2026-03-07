VaiOnline
Fonni.
08 marzo 2026 alle 00:23

Fiamme e fumo intenso al piano terra del Municipio  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un incendio è divampato ieri pomeriggio al piano terra del palazzo comunale di Fonni. L’allarme è scattato intorno alle 17.30 e ha subito mobilitato i vigili del fuoco, arrivati da Nuoro con un’autobotte. Il rogo ha interessato l’ufficio Anagrafe e in base agli accertamenti eseguiti sarebbe partito dal fotocopiatore che si trova nel corridoio.

I locali sono stati invasi dal fumo. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e alla messa in sicurezza dell’edificio.

La segnalazione immediata e il tempestivo intervento dei pompieri hanno evitato conseguenze più gravi. Il rogo, infatti, non ha danneggiato la struttura nè ha compromesso i documenti che sono custoditi all’interno dell’ufficio.

Dopo le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno accertato che all’origine c’è stato un problema elettrico per un malfunzionamento del fotocopiatore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del paese.

La sindaca, Daniela Falconi, ha subito raggiunto il palazzo municipale e ha seguito dall’esterno le operazioni dei vigili del fuoco. Per ragioni di sicurezza non le è stato consentito l’accesso al locale. Oggi è prevista la bonifica del piano terra, teatro del rogo e interessato dal forte fumo. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giornata

8 marzo, la forza delle donne sarde

l De Roberto, Ragas
Comandini: sulla sanità no a divisioni. Truzzu (FdI): crisi profonda

«Case e ospedali di comunità: avviati quasi tutti i cantieri»

Todde incontra i manifestanti: confronto continuo 
La storia

«Salviamo gli ospedali di periferia»

Isili, marito e moglie medici vanno in pensione: non è stato facile 
Sonia Gioia
8 marzo

«Investiamo sull’occupazione femminile»

La ministra Marina Calderone a Olbia: «In Sardegna le donne fanno impresa» 
Caterina De Roberto
Nuoro e Ogliastra.

Quota rosa da primato

8 marzo

«Ragazze, non scoraggiatevi mai»

Chiara Olla: la scienza è ancora un mondo di uomini, ma si aprono nuovi spazi 
Alessandra Ragas