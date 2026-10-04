Fiamme dal motore, paura sulla Carlo Felice 

Il motore avrebbe preso fuoco durante la marcia, per fortuna il conducente è riuscito ad accostare scendere. È accaduto ieri pomeriggio sulla Carlo Felice, al chilometro 2, proprio a poca distanza dall’ingresso della città.

Una Peugeot 208 è stata distrutta dalle fiamme mentre viaggiava lungo la Statale 131. Il conducente, stando a una prima ricostruzione, avrebbe prima notato che qualcosa non stava funzionando correttamente, poi avrebbe visto il fumo levarsi dal cofano. Giusto in tempo per accostare a bordo strada, quando le fiamme hanno iniziato ad avvolgere prima il vano motore e poi anche l’abitacolo. Alla fine per il veicolo non c’è stato nulla da fare: è finito carbonizzato nel giro di pochi minuti. Alcuni automobilisti si sono fermati a prestare soccorso al conducente che, per fortuna, sta bene.

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