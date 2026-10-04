SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’incendio.
05 ottobre 2026 alle 01:23

Fiamme dal motore, paura sulla Carlo Felice 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il motore avrebbe preso fuoco durante la marcia, per fortuna il conducente è riuscito ad accostare scendere. È accaduto ieri pomeriggio sulla Carlo Felice, al chilometro 2, proprio a poca distanza dall’ingresso della città.

Una Peugeot 208 è stata distrutta dalle fiamme mentre viaggiava lungo la Statale 131. Il conducente, stando a una prima ricostruzione, avrebbe prima notato che qualcosa non stava funzionando correttamente, poi avrebbe visto il fumo levarsi dal cofano. Giusto in tempo per accostare a bordo strada, quando le fiamme hanno iniziato ad avvolgere prima il vano motore e poi anche l’abitacolo. Alla fine per il veicolo non c’è stato nulla da fare: è finito carbonizzato nel giro di pochi minuti. Alcuni automobilisti si sono fermati a prestare soccorso al conducente che, per fortuna, sta bene.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Manovra, caccia alle coperture E c’è l’ombra della legge elettorale

A Roma rebus della maggioranza: come finanziare il taglio delle tasse? 
Politica

Consulenze in Regione, scontro Grillo-Todde sulla «legge poltronificio»

L’ex garante del M5S: nell’Isola pensano al profitto, traditi i principi ispiratori di San Francesco d’Assisi 
Roberto Murgia
I lavori si sarebbero dovuti completare a dicembre, ma sono in alto mare. L’Arnas: progetto di straordinaria importanza

«Businco, cantiere in grave ritardo: basta promesse»

L’Usb: commissariare l’opera e far emergere le responsabilità 
Cristina Cossu
Nel parco eolico tra Mogorella, Villaurbana e Siamanna

«Ho visto il grifone sbattere sulla pala e poi morire»

La denuncia sui social di una influencer ambientalista 
Sara Pinna
Garlasco

«Fate riposare in pace nostra figlia»

I Poggi in tv: «Il colpevole è Stasi. Se la giustizia ci dirà altro ne prenderemo atto» 
Assisi.

«Il sole di Francesco illumini il mondo verso la pace»

Mattarella: il suo insegnamento è centrale per le sfide epocali di oggi 