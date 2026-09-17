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Cabras.
18 settembre 2026 alle 00:21

Festival della bottarga, in centro da oggi si accendono i fornelli 

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La bottarga per raccontare il territorio del Sinis e tanti temi attuali. Ma anche per permettere ai grandi chef di mostrare la loro cucina. Da oggi inizia la tre giorni a Cabras del Festival della bottarga.

Ecco gli chef

Da Moreno Cedroni a Davide Scabin, da Gianfranco Pascucci a chef Hiro e Pasquale Torrente. Ma sarà presente anche la cucina sarda con Francesco Stara, Angelo Biscotti, Alessandro Cabona, Salvatore Camedda, Luca Marini, Bruna Melis, Cristian Carboni e Luca Marciano. Professionisti dei fornelli che in cucina la mostreranno, la faranno assaggiare e la racconteranno durante i live cooking. Attorno a loro degustazioni dedicati agli abbinamenti con la bottarga. In piazza Eleonora d’Arborea ci saranno le masterclass dedicate a pane, formaggio e Vernaccia giovane, mentre per tutto il fine settimana il mercato dei produttori del Gal Sinis e l’area food dei ristoratori locali permetteranno di assaggiare la bottarga e le produzioni del territorio. Solo oggi i ristoratori locali che per tre giorni faranno assaggiare le loro specialità prepareranno il classico piatto di spaghetti alla bottarga al costo di dieci euro.

Non solo cucina

La quinta edizione del Festival sarà un percorso che mette in dialogo il prodotto simbolo del Sinis con alcuni grandi temi moderni: cambiamento climatico, tutela delle aree umide, cinema, spazio, geopolitica, informazione e futuro saranno al centro di incontri che vedranno arrivare a Cabras scienziati, giornalisti, registi, autori e divulgatori.

In piazza Eleonora d’Arborea, tra gli appuntamenti più attesi c’è quello con Mario Tozzi, primo ricercatore del Cnr e tra i più noti divulgatori scientifici italiani. Oggi alle 19.30, è lui il protagonista della lectio “Fa più caldo: tutto bene?”, un incontro dedicato al cambiamento climatico e alle aree umide. Sempre oggi parlano del rapporto tra uomo, ambiente e territorio alle 18.45 Augusto Navone, presidente della Fondazione Imc di Oristano, Gianluigi Bacchetta dell’Università di Cagliari. Domani alle 17 la proiezione di “Sale nel Sangue”, alla presenza del regista Franco Brogi Taviani. Il film porterà sullo schermo gli stagni e i pescatori. ( s. p. )

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