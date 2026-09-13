festa torres con di stefano 

Torres 2

Ostiamare 1

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Berto, Antonelli, Nunziatini; Masala (30’ st Liviero), Pennington (1’ st Mastinu) Brentan, Lunghi; Carboni (11’ st Bunino), Di Stefano; Scotto (35’ st Giorico). In panchina Tirelli, Sotgiu, Pinna, Kebbeh, Fini, Sanat, Mulas. Allenatore Greco.

Ostiamare (4-4-2) : Vertua; Piroli (15’ st Gerbaudo) Brosco, Giordani, Castaldo (32’ st Spinosa); Tosku (32’ st Galastri), Casolari, Buono (15’ st Donsah), Carbone; Parigini (9’ st Badje), Tonin. In panchina Fabiano, Morlupo, Orfano, Greco, Wade, Galastri, Spinosa, Tesauro. Allenatore D’Antoni.

Arbitro : Marotta di Sapri.

Reti : pt 16’ Parigini (r); st 20’, 21’ e 43’ Di Stefano, 44’ Badje.

Note : ammoniti Casolari, Buono, Masala. Recupero 5’ pt-6’ st. Spettatori 2.725 (8 da Ostia).

sassari. Chiamatelo Lorenzo il Magnifico. Con tre gol nella ripresa fa risalire dall’inferno la Torres, che supera il pericoloso Ostiamare per 3-2 dopo una partita iniziata in salita visto il rigore realizzato al 16’ da Parigini. Vittoria pesantissima, che allontana i rossoblù dalla zona playout e li mette in corsa per i playoff vista una classifica ancora molto compatta.

Senza nessuno dei tre giocatori esterni, Zecca e Corsinelli infortunati e Liviero in panchina, il tecnico Alfonso Greco schiera Masala a destra e Lunghi a sinistra (ma, spostato a destra, è andato ancora meglio). Le condizioni non ottimali di Mastinu e Giorico lo inducono poi a inserire Carboni.

Primo tempo

Al 15’ Tonin scappa ad Antonelli, Pennington lo insegue in area ma lo mette giù: è rigore, che Parigini trasforma spiazzando Zaccagno. Proteste rossoblù al 19’, quando Nunziatini riconquista palla di forza, entra in area a sinistra e crossa, Di Stefano colpisce ma prende anche un calcione: l’arbitro concede solo l’angolo. Azione insistita della Torres al 37’: stop e tiro di Carboni in area ma un difensore è davanti alla linea, Scotto riprende ma viene contrastato, quindi Di Stefano spara alle stelle.

Il tecnico Greco inverte di fascia Lunghi (va a destra) e Masala (a sinistra). Pericolo al 42’ quando Tonin scappa a Berto sulla sinistra, Zaccagno esce, il centravanti dribbla Berto due volte e poi tira ma Antonelli è ben piazzato sulla linea. Dal possibile raddoppio dell’Ostiamare al rigore per la Torres con Lunghi che da destra entra in area e viene atterrato. Batte Scotto ma non forte, il portiere intuisce la direzione e blocca.

Secondo tempo

Nella ripresa al 52’ punizione di Scotto da sinistra, il portiere vola. Al 58’ Lunghi mette dentro per Scotto che viene contrastato, riprende Brentan ma anche il suo tiro è deviato. I rossoblù insistono, Di Stefano calcia dall’area piccola ma il portiere chiude l’angolo.

La pressione della Torres produce il pareggio: ennesima azione, rinvio fuori area dove Di Stefano raccoglie ed esplode da sinistra un diagonale a mezz’altezza. Passa un minuto e su contropiede Scotto lancia Di Stefano che scatta e raddoppia. All’88’ la punta fa tris ma gran parte del merito è di Bunino, neo entrato, che va via a sinistra e dal fondo in area offre un “cioccolatino” che va solo scartato. Subito dopo i laziali accorciano con una incornata di Badj. Finisce lì.

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